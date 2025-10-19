ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen με δώρο ένα Laptop

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής – Green Mission «Το Στοιχειωμένο Κάστρο της Ανακύκλωσης!» στοχεύει στο να ενημερωθούμε πώς μπορούμε να γιορτάσουμε το Halloween με υπευθυνότητα — επαναχρησιμοποιώντας στολές, διακοσμήσεις και υλικά, μειώνοντας τα απορρίμματα και δίνοντας στα «παλιά» νέα ζωή.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/mission/single/currnet, λάβετε μέρος στο Green Mission: «Το Στοιχειωμένο Κάστρο της Ανακύκλωσης!» και κερδίστε ένα «Asus Vivobook Go Laptop».

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα.

Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση
Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού.
Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

