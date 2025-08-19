Δήμος Αμαρίου : Προκήρυξη Αγώνων Δρόμου “9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ”

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ “9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

“9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ”

ΣΤΟ ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Αμαριανών ο “ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ” και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαρίου – Οψιγιά “Η ΣΑΜΙΤΟΣ” διοργανώνουν τους αγώνες Λαϊκούς αγώνες δρόμου “9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ”, στις 23 Αυγούστου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στο Νευς Αμάρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της γιορτής του Αγίου Τίτου, με ελεύθερη συμμετοχή στις παρακάτω κατηγορίες:

1. ΩΡΑ 18:00 : 1.000 μ. Παμπαίδων με έτη γέννησης 2013 – 2014 – 2015 – 2016

2. ΩΡΑ 18:00 : 1.000 μ. Παγκορασίδων με έτη γέννησης 2013 – 2014 – 2015 – 2016

3. ΩΡΑ 18:20 : 2.500 μ. Παίδων με έτη γέννησης 2010 – 2011 – 2012

4. ΩΡΑ 18:20 : 1.800 μ. Κορασίδων με έτη γέννησης 2010 -2011 – 2012

5. ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 4.500 μ. :

α) 18:45 : Εφήβων με έτη γέννησης 2007 – 2008 – 2009

β) 18:45 : Νεανίδων με έτη γέννησης 2007 – 2008 -2009

γ) 18:45 : Ανδρών γεννηθέντες μέχρι και το 2006.

δ) 18:45 : Γυναικών γεννηθείσες μέχρι και το 2006.

6. ΩΡΑ 19:45 : 300 μ. Μικρών Παιδιών, αγοριών και κοριτσιών χωριστά, ηλικίας 5 – 8 ετών, με έτη γέννησης 2017 – 2018 – 2019 – 2020.

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6972899232 και επί τόπου την ημέρα των αγώνων, μισή ώρα πριν την έναρξη (5:30 μ.μ.).

Υγειονομική εξέταση: Με ατομική ευθύνη των αθλητών θα υπογραφούν υπεύθυνες δηλώσεις, για τους δε ανήλικους με ευθύνη των γονέων – συνοδών τους. Η ιατρική εξέταση ικανότητας συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος υγείας των συμμετασχόντων.

Έπαθλα: Κύπελλο στον/η πρώτο/η και μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. Αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σημείωση: Όλες οι διαδρομές γίνονται πάνω σε άσφαλτο στον ίδιο δρόμο με επιστροφή (μισός ανήφορος, μισός κατήφορος) και με κοινή αφετηρία και τερματισμό, πλην του δρόμου 2.500 μ. Παίδων που γίνεται σε κυκλική διαδρομή μέσω του κεντρικού δημοτικού δρόμου και του νέου περιφερειακού δρόμου.