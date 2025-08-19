Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (18.09.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, δύο ημεδαποί ηλικίας 30 και 32 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 36,90 γραμμάρια κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο εμπεριέχων ποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.