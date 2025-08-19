ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (18.09.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, δύο ημεδαποί ηλικίας 30 και 32 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 36,90 γραμμάρια κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο εμπεριέχων ποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Συμμετοχή στην...

0
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ...

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Συμμετοχή στην...

0
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0» στη Μονή Τοπλού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST