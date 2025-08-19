Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί ξανά το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από την Τετάρτη 20 Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην σταδιακή ομαλοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και στον Δήμο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΔΑΥ παρέμενε εκτός λειτουργίας από τις 29 Ιουλίου λόγω βλάβης στην πρέσα δεματοποίησης, όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είχαν προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να αποστέλλει και επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕΑΑ Γιάννη Ραζή, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του ΚΔΑΥ, ώστε να λυθεί ένα μείζον πρόβλημα για τους Δήμους των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, και μάλιστα στην καρδιά της θερινής περιόδου.