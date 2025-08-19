ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί ξανά το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από την Τετάρτη 20 Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην σταδιακή ομαλοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και στον Δήμο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΔΑΥ παρέμενε εκτός λειτουργίας από τις 29 Ιουλίου λόγω βλάβης στην πρέσα δεματοποίησης, όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είχαν προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να αποστέλλει και επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕΑΑ Γιάννη Ραζή, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του ΚΔΑΥ, ώστε να λυθεί ένα μείζον πρόβλημα για τους Δήμους των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, και μάλιστα στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Γόρτυνας : Θεατρική παράσταση «Μνήμες ...

0
«Μνήμες Γερμανικής Κατοχής»: Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα για...

Ηράκλειο, είσαι έτοιμο για 21 Αυγούστου, ...

0
Το Φυστίκι ΠουΚυλάει, κυλάει μέχρι το Ηράκλειο στις 21...

Δήμος Γόρτυνας : Θεατρική παράσταση «Μνήμες ...

0
«Μνήμες Γερμανικής Κατοχής»: Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα για...

Ηράκλειο, είσαι έτοιμο για 21 Αυγούστου, ...

0
Το Φυστίκι ΠουΚυλάει, κυλάει μέχρι το Ηράκλειο στις 21...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο, είσαι έτοιμο για 21 Αυγούστου, να γνωρίσεις το Φυστίκι ΠουΚυλάει από κοντά;
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST