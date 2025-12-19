Δήμος Χανίων : Χριστουγεννιάτικες δράσεις αλληλεγγύης από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Ο Δήμος Χανίων, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, υλοποιεί και φέτος, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων δράσεων αλληλεγγύης, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των συμπολιτών μας, που βρίσκονται σε ανάγκη.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη διάδοση του μηνύματος της προσφοράς και της αλληλεγγύης, μέσα από συνεργασίες με φορείς, Συλλόγους και κοινωνικές δομές της πόλης. Ακολουθεί το πρόγραμμα των δράσεων:

 Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αλληλεγγύης

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αλληλεγγύης λειτουργεί στην Πλατεία 1866 έως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για έναν ζεστό και γιορτινό χώρο, γεμάτο παιχνίδια και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, τις οποίες έχουν ετοιμάσει φιλανθρωπικοί σύλλογοι και σωματεία της πόλης. Στην Αγορά συμμετέχουν οι Σύλλογοι: «ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», «Η Προστασία των Ζώων», «ΚΕΘΕΑ Αριάδνη», «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Χανίων», «ΕΛΕΠΑΠ», «ΚΗΦΑΑΜΕΑ», «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Συνάνθρωπος», «ΕΕΕΕΚ Χανίων» και «Συλλογική Κουζίνα Χανίων».

 Γεύματα Αγάπης

Την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθούν Γεύματα Αγάπης στο Φιλόπτωχο Συσσίτιο Σπλάντζιας, στις 11:00, για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης.

 Διανομή βασικών αγαθών

Η Δομή Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων θα προχωρήσει σε δωρεάν διανομή κρέατος και γλυκισμάτων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Κ. Σφακιανάκη & Γρηγορίου Ε΄ 32) έως και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

 Προσφορά γλυκισμάτων

Το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα προσφέρει γλυκίσματα σε 495 οικογένειες, που εξυπηρετούνται σε ολόκληρο τον Δήμο Χανίων, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων και της αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά.

Σε δήλωσή της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επισημαίνει: «Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ως Δήμος Χανίων στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, που δοκιμάζονται, υλοποιώντας δράσεις που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Με τη

στήριξη των κοινωνικών μας δομών και τη συνεργασία με Συλλόγους και φορείς της πόλης, μεταφέρουμε το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του αυτές τις γιορτινές ημέρες».