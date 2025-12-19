ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συναγερμός στα Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε λύκειο – Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από εκδρομή στο εξωτερικό

Κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε λύκειο των Χανίων, με μαθήτρια της Γ’ Λυκείου να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η διάγνωση έγινε μετά την επιστροφή της 17χρονης από την πενταήμερη σχολική εκδρομή σε Πράγα και Βιέννη την περασμένη Παρασκευή. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τη σχολική μονάδα, η οποία ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στο email της διεύθυνσης του σχολείου επισημαίνεται ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ, ο οποίος έχει δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Σύμφωνα με αυτές, συστήνεται σχολαστικό πλύσιμο χεριών και αυξημένη καθαριότητα, χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η απολύμανση των χώρων. Το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρία αναγνώστη του zarpanews.gr, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά μηνιγγίτιδας σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία συνδέονται με σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (μηνιγγιτιδόκοκκος Β) αποτελεί σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Συχνά ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με ίωση, όπως πυρετό και πονοκέφαλο, ωστόσο μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο υψηλό πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί με την πίεση.

