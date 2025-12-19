ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στο Γάζι: Νεκρός ο οδηγός μηχανής μετά από το τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο στο Γάζι Ηρακλείου, καθώς ο περίπου 65χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του
Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο Γάζι Ηρακλείου, καθώς ένας άνδρας περίπου 65 ετών έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της μηχανής και την πρόσκρουσή της σε διερχόμενο όχημα. όπου επέβαιναν δύο άτομα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Συναγερμός στα Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε λύκειο – Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από εκδρομή στο εξωτερικό
Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη
