ΚΡΗΤΗ

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιτυχία υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ το όραμα της κάλυψης του συνόλου των ηλεκτρικών φορτίων της Κρήτης χωρίς τη συμβολή της θερμικής παραγωγής από τοπικές μονάδες του νησιού. Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική κατανάλωση

τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω των δύο διασυνδέσεων της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, οι δύο διασυνδέσεις συνδυαστικά με την καθαρή ενέργεια που παράγεται στο νησί καλύπτουν τη συνολική ζήτηση τις τελευταίες δύο ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι με τον συνδυασμό λειτουργίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου του

ΑΔΜΗΕ, η μεταβολή του φορτίου της Κρήτης καλύπτεται από τη μεταφορά ενέργειας μέσω της νέας διασυνδετικής γραμμής Κρήτης-Αττικής ενώ η ροή της ενέργειας στη διασυνδετική γραμμή με την Πελοπόννησο διατηρείται σταθερή ώστε να διατίθεται για άμεση παροχή εφεδρικής ισχύος, εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Το σβήσιμο των φουγάρων των τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούσαν ορυκτά καύσιμα, επιτρέπει την καθαρή εξοικονόμηση 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος δεκαετίας για όλους τους καταναλωτές λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων ΥΚΩ, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη διατήρησης των μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία και τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος από τη λειτουργία των διασυνδέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, τα οικονομικά οφέλη από τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, η οποία από το 2021 έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικές μονάδες, ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, προσφέροντας επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 500.000 τόνους κάθε χρόνο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης : Ένα ηχηρό...

0
Ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής στήριξης της...

Hράκλειο:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο ...

0
Στην αναβάθμιση και τη λειτουργική ανασυγκρότηση της χερσαίας λιμενικής...

Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης : Ένα ηχηρό...

0
Ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής στήριξης της...

Hράκλειο:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο ...

0
Στην αναβάθμιση και τη λειτουργική ανασυγκρότηση της χερσαίας λιμενικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στο Γάζι: Νεκρός ο οδηγός μηχανής μετά από το τροχαίο
Επόμενο άρθρο
Στρατηγικό σχέδιο για τον Τουρισμό: Ο Δήμος Χερσονήσου θέτει τις βάσεις της νέας εποχής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης : Ένα ηχηρό μήνυμα από την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική Κοινότητα ως θεμέλιο για ένα Σχολείο Ίσων Ευκαιριών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής στήριξης της...

Ηράκλειο:Συνεχίζονται τα προβλήματα υδροδότησης από τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 23/12 η επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του...

Hράκλειο:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Χερσονήσου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην αναβάθμιση και τη λειτουργική ανασυγκρότηση της χερσαίας λιμενικής...

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη λειτουργία της Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ’ αριθμόν 542η/18-12-2025 τακτική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST