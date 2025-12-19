Στρατηγικό σχέδιο για τον Τουρισμό: Ο Δήμος Χερσονήσου θέτει τις βάσεις της νέας εποχής

Τις δράσεις του Δήμου, το όραμα για την επόμενη ημέρα και τις κομβικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται άμεσα για τον Τουρισμό, παρουσίασε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λιμένος Χερσονήσου, υπό την προεδρία της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Κατερίνας Θραψανιώτη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου και επαγγελματιών της περιοχής.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον για τον προορισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές πρόσβασης και μετακίνησης. Επανέλαβε την αναγκαιότητα λειτουργίας μέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο θα συνδέει το νέο διεθνές αεροδρόμιο με τον Δήμο Χερσονήσου, το Ηράκλειο και άλλες περιοχές της ευρύτερης ενότητας.

Ο Δήμαρχος επισήμανε παράλληλα, ότι η απουσία σύνδεσης με το κατάντι τμήμα του ΒΟΑΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την επόμενη ημέρα, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα όσο και ως προς την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Τόνισε ότι ο Δήμος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και καταθέτει τεκμηριωμένες θέσεις, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι νέες υποδομές θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του προορισμού.

Ο κ. Δοξαστάκης ενημέρωσε επίσης για την επικείμενη συνάντησή του με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην οποία θα τεθούν οι προτεραιότητες του Δήμου και ειδικότερα η πιστοποίηση του Δήμου Χερσονήσου ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Υπενθύμισε ότι η Υπουργός έχει ήδη λάβει ολοκληρωμένες προτάσεις, καθώς και το σχέδιο DMO του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική διαχείρισης και προώθησης του προορισμού με βάση διεθνή πρότυπα και σύγχρονες απαιτήσεις.

O Δήμαρχος παρουσίασε ακόμα τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε το 2025 από τις ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν στην εταιρεία ReHoreca και αφορούσε στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προδιαλογή του οργανικού κλάσματος, καθώς και τις εξελίξεις που αφορούν το τέλος ανθεκτικότητας και τις θεσμικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα συλλογής των οργανικών απορριμμάτων απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνολικά συλλέχθηκαν 900 τόνοι οργανικού κλάσματος, εκ των οποίων μόλις το 33% οδηγήθηκε στη χωματερή, ενώ για τα υπόλοιπα απορρίμματα τα οποία συλλέγονται από το Δήμο, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 90%.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επίδοση που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου διαχείρισης και συνιστά πραγματικό άθλο για τα δεδομένα της περιοχής. Όπως ενημέρωσε ο κ. Δοξαστάκης, με βάση το νέο νόμο (ν. 5151/2024) έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ειδική επιτροπή, στην οποία ο Δήμαρχος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο του Δήμου στη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος ανέφερε ακόμα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο σημαντικές μελέτες οδοποιίας που αφορούν στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ε90), οι οποίες έχουν ανατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης. Όπως εξήγησε, η πρώτη μελέτη καλύπτει το τμήμα από τον κόμβο Γουρνών έως την είσοδο της Χερσονήσου, ενώ η δεύτερη αφορά στο τμήμα από το ξενοδοχείο Belvedere έως τον κόμβο Μαλίων.

Η πρώτη μελέτη βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο και προβλέπει την κατασκευή εννέα ισόπεδων κόμβων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, αποτελεί δέσμευση του κ. Περιφερειάρχη, ότι μέσα στον χειμώνα θα προχωρήσουν τρεις σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή τριών προσωρινών ισόπεδων κόμβων και συγκεκριμένα: τον κόμβο Αναλήψεως, τον κόμβο Lyttos και τον κόμβο στην είσοδο του Λιμένα Χερσονήσου.

Κλείνοντας, ο κ. Δοξαστάκης τόνισε ότι ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά με σχέδιο, τεκμηρίωση και συνεργασίες, ώστε ο προορισμός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής και να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τουριστικό χάρτη της Κρήτης.