Δήμος Χανίων:Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού σήμερα στο ΚΑΜ

«Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ»: Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού σήμερα στο ΚΑΜ: Από τον Δήμο Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 18.30, στο ΚΑΜ, ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας» διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, με τίτλο: «Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της στήριξης
Συντονισμός:
Μαρία Πετραντωνάκη (Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός)
Ευαγγελία Ξηρουχάκη (Δημοσιογράφος, Νέα Τηλεόραση Κρήτης)
18:30 – 18:45 | Μουσική Εισαγωγή
Una furtiva lagrima από την όπερα L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti)
Ερμηνεία: Γιάννης Κόλιας (τραγούδι), Τζούλια Κόλεμαν (πιάνο), Μάρα Κουλαξουζίδου
(κλαρινέτο)
Andante (W. A. Mozart) για φλάουτο και πιάνο
Ερμηνεία: Γιασεμή Ανδρουλάκη (φλάουτο), Ευανθία Δρακίδου (πιάνο)
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Βούζη, Ευανθία Δρακίδου
18:45 – 19:00 | Χαιρετισμός
Αρχόντισσα Αναστασάκη-Μαρκετάκη
Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας»
19:00 – 19:15 | «Ένα σώμα που αναζητά αγάπη και φροντίδα»
Ηλιάδα Μπομπολάκη
Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν. Χανίων
19:15 – 19:30 | «Γυναίκες με καρκίνο μαστού: Σώμα και Ψυχή στην ίδια μάχη»
Αναστασία Καστανάκη
Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Χανίων για ψυχολογική στήριξη
ατόμων με ογκολογικά νοσήματα
19:30 – 19:45 | «Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Συλλόγου Πνοή
Αγάπης»
Πένη Λιακοπούλου,
PhDc ,Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων «Ι.Δ. Κριτικός» και «Ε.Φ. Κριτικού»,
Συλλόγου Πνοή Αγάπης
19:45 – 20:00 | «ΣυνεχίΖΩ ακόμα πιο δυνατά»
Αντιγόνη Ανδρεαδάκη
Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ
Παράλληλες Δράσεις (Εξωτερικός Χώρος)
Γιώτα Τζανίδου – Paramedical Tattoo / Body Art
ΤΟΜΥ Χανίων – Ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση για αυτοεξέταση και ψηλάφηση μαστού