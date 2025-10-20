Δήμος Χανίων:Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού σήμερα στο ΚΑΜ

«Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ»: Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού σήμερα στο ΚΑΜ: Από τον Δήμο Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»

σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 18.30, στο ΚΑΜ, ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας» διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, με τίτλο: «Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της στήριξης

Συντονισμός:

Μαρία Πετραντωνάκη (Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός)

Ευαγγελία Ξηρουχάκη (Δημοσιογράφος, Νέα Τηλεόραση Κρήτης)

18:30 – 18:45 | Μουσική Εισαγωγή

Una furtiva lagrima από την όπερα L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti)

Ερμηνεία: Γιάννης Κόλιας (τραγούδι), Τζούλια Κόλεμαν (πιάνο), Μάρα Κουλαξουζίδου

(κλαρινέτο)

Andante (W. A. Mozart) για φλάουτο και πιάνο

Ερμηνεία: Γιασεμή Ανδρουλάκη (φλάουτο), Ευανθία Δρακίδου (πιάνο)

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Βούζη, Ευανθία Δρακίδου

18:45 – 19:00 | Χαιρετισμός

Αρχόντισσα Αναστασάκη-Μαρκετάκη

Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας»

19:00 – 19:15 | «Ένα σώμα που αναζητά αγάπη και φροντίδα»

Ηλιάδα Μπομπολάκη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν. Χανίων

19:15 – 19:30 | «Γυναίκες με καρκίνο μαστού: Σώμα και Ψυχή στην ίδια μάχη»

Αναστασία Καστανάκη

Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Χανίων για ψυχολογική στήριξη

ατόμων με ογκολογικά νοσήματα

19:30 – 19:45 | «Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Συλλόγου Πνοή

Αγάπης»

Πένη Λιακοπούλου,

PhDc ,Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων «Ι.Δ. Κριτικός» και «Ε.Φ. Κριτικού»,

Συλλόγου Πνοή Αγάπης

19:45 – 20:00 | «ΣυνεχίΖΩ ακόμα πιο δυνατά»

Αντιγόνη Ανδρεαδάκη

Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ

Παράλληλες Δράσεις (Εξωτερικός Χώρος)

Γιώτα Τζανίδου – Paramedical Tattoo / Body Art

ΤΟΜΥ Χανίων – Ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση για αυτοεξέταση και ψηλάφηση μαστού