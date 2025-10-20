Δήμος Χανίων:Μύθοι και στερεότυπα για την έμφυλη βία και τους έμφυλους ρόλους

Νέος κύκλος επιμορφωτικών συναντήσεων για μαθητές Λυκείου από τον Δήμο Χανίων

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων ξεκινά έναν νέο κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων, με τίτλο: «Μύθοι και Στερεότυπα για την Έμφυλη Βία και τους Έμφυλους ρόλους».

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και θα απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου.

Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, καθώς και στο θέμα των έμφυλων στερεότυπων και την πρόληψη της έμφυλης βίας, μέσα από συζητήσεις και κατάλληλα διαμορφωμένα βιωματικά εργαστήρια ενώ κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμορφωτικών συναντήσεων υπεύθυνο είναι το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο παρακάτω

e-mail:xenonas-kg@chania.gr