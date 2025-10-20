ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου : Στο Γάζι την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου συναυλία με τον Γ. Ξυλούρη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μία ξεχωριστή βραδιά υπόσχεται ο Γιώργος Ξυλούρης στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Γάζι την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21.00 με ελεύθερη είσοδο με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαζίου.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, έγινε γνωστός μέσα από έναν μουσικό διαγωνισμό πριν από μερικά χρόνια και φυσικά ο κόσμος τον αγκάλιασε από το πρώτο κιόλας λεπτό. Από τότε βαδίζει τη δική του πορεία στο μουσικό στερέωμα με πολλές συνεργασίες με καταξιωμένους τραγουδιστές, αλλά και πολλά δικά του τραγούδια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ/ΤΑΚ στο...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού...

Λευτέρης Αυγενάκης “Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία...

0
Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία τιμά τον...

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ/ΤΑΚ στο...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού...

Λευτέρης Αυγενάκης “Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία...

0
Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία τιμά τον...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη δοξολογία του Αγίου Αρτεμίου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Μύθοι και στερεότυπα για την έμφυλη βία και τους έμφυλους ρόλους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ/ΤΑΚ στο ΙΤΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού...

Λευτέρης Αυγενάκης “Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία και σε όλα τα στελέχη της”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία τιμά τον...

Χανιά:Το μέλλον της κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλάδα στο επίκεντρο εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,...

Δήμος Χανίων:Μύθοι και στερεότυπα για την έμφυλη βία και τους έμφυλους ρόλους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέος κύκλος επιμορφωτικών συναντήσεων για μαθητές Λυκείου από τον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST