Δήμος Μαλεβιζίου : Στο Γάζι την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου συναυλία με τον Γ. Ξυλούρη

Μία ξεχωριστή βραδιά υπόσχεται ο Γιώργος Ξυλούρης στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Γάζι την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21.00 με ελεύθερη είσοδο με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαζίου.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, έγινε γνωστός μέσα από έναν μουσικό διαγωνισμό πριν από μερικά χρόνια και φυσικά ο κόσμος τον αγκάλιασε από το πρώτο κιόλας λεπτό. Από τότε βαδίζει τη δική του πορεία στο μουσικό στερέωμα με πολλές συνεργασίες με καταξιωμένους τραγουδιστές, αλλά και πολλά δικά του τραγούδια.