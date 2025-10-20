ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη δοξολογία του Αγίου Αρτεμίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, παρακολούθησε ανάμεσα σε πλήθος πιστών, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τη δοξολογία για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας», τιμώντας τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, προστάτη του Σώματος.

Ο Άγιος Αρτέμιος, αξιωματούχος του Βυζαντίου, μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Ιουλιανού το 363 μ.Χ., υπερασπιζόμενος τη χριστιανική πίστη και την τάξη, και αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία.

Μετά τη δοξολογία ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Η σημερινή δοξολογία στον Άγιο Τίτο ανέδειξε με κατανυκτικό τρόπο, το σεβασμό της Κοινωνίας προς το έργο και την προσφορά των στελεχών της Αστυνομίας.

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου παραμένει σημείο αναφοράς για την Ελληνική Αστυνομία, συμβολίζοντας την αφοσίωση, το καθήκον και την πίστη στο κοινό καλό, την ισχυρή θέληση και το άκαμπτο ψυχικό σθένος. Με τη στάση ζωής και με το αίμα του ο Άγιος Αρτέμιος επισφράγισε με συνέπεια την πίστη στο καθήκον και τη στοχοπροσήλωση στην αποστολή, αποτελώντας σήμερα το πρότυπο για κάθε Αστυνομικό.

Χρόνια Πολλά στην Ελληνική Αστυνομία, Χρόνια πολλά στα στελέχη αυτής & ο Άγιος Αρτέμιος να φωτίζει τα βήματά τους και να τους προστατεύει στο δύσκολο έργο τους!»

