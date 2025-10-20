Αντώνης Ροκάκης: «Η Νησιωτική Ανάπτυξη της Μεσογείου Απαιτεί Γεωπολιτική Ασφάλεια-Κλιματική Ισορροπία και Μεταναστευτικό Έλεγχο»

«Το Επιμελητήριο Χανίων Παρεμβαίνει για τις Προκλήσεις της Ελληνικής Νησιωτικότητας & στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR)».

Αντώνης Ροκάκης: «Η Νησιωτική Ανάπτυξη της Μεσογείου Απαιτεί Γεωπολιτική Ασφάλεια-Κλιματική Ισορροπία & Μεταναστευτικό Έλεγχο»

Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων φιλοξένησε στη Σύρο, τη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Forum του «Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (INSULEUR). Μάλιστα, το σημαντικό γεγονός συνδυάστηκε με το Συμπόσιο του «Δικτύου Aegean Cuisine Cyclades 2025» με θέμα «Η Γεύση της Αυθεντικότητας».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), κ. Αντώνης Ροκάκης, εκπροσώπησε ενεργά και τη Χανιώτικη Επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια των διευρυμένων εργασιών του διημέρου, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων της Επιχειρηματικότητας και των πολιτικών παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε το Μέλλον των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης με έμφαση στη βιώσιμη Ανάπτυξη της ευάλωτης Οικονομίας τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Αντώνης Ροκάκης, κατά την παρέμβασή του στο διάλογο για το ρόλο των Ευρωπαϊκών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, στη στήριξη του Αγροδιατροφικού τομέα, με τη συμμετοχή του κ. Μανώλη Κουτουλάκη, Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), του κ. Filip Reinhag, Προέδρου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών (CPMR), του κ. Διονύσιου Μπελέρη, Ευρωβουλευτή και του κ. Γιάννη Ρούσσου, Προέδρου του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η Νησιωτική Ανάπτυξη της Ελλάδας έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με σημαντικές διαφορές από τα κράτη της βόρειας Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει ευέλικτα, άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να δώσει στοχευμένες απαντήσεις στην πράξη.

Επενδύσεις και Ευημερία σε νησιωτικές περιοχές, όπως της Κρήτης, του Αιγαίου και της ευρύτερης Μεσογείου προϋποθέτουν Ασφάλεια και συγκεκριμένα: Γεωπολιτική Ειρήνη – Κλιματική Ισορροπία & Μεταναστευτικό Έλεγχο. Σε μερικές εβδομάδες θα θέσουμε αναλυτικά τις προτεραιότητες μας και στην 7η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο».