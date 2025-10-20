«Μονά Ζυγά. Μιλώντας για αξίες μέσω της τέχνης»: Παρουσίαση του βιβλίου του εκπαιδευτικού προγράμματος στις 30/10 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Η Πινακοθήκη του Δήμου Χανίων, σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και με τη στήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος, διοργανώνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στον χώρο της, την παρουσίαση του βιβλίου – εγχειριδίου, που συνοδεύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μονά Ζυγά.

Μιλώντας για αξίες μέσω της τέχνης», το οποίο πλαισιώνει την έκθεση «Διαδρομές στην Τέχνη. Έργα από τη μόνιμη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος».

Το βιβλίο, έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος, προσφέρεται στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, της αισθητικής ευαισθησίας και της ενσυνείδητης αναγνώρισης των αξιών μέσα από την τέχνη.

Ως συνοδευτικό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μονά Ζυγά», λειτουργεί ως οδηγός παρατήρησης, στοχασμού και δημιουργίας, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες, ερωτήσεις, προτάσεις γραφής και εικαστικές παρεμβάσεις εμπνευσμένες από τα έργα της έκθεσης.

Αποτελεί παιδαγωγικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφορμή διαλόγου και σύνδεσης για τον γονέα και τετράδιο ανακάλυψης και έκφρασης για το παιδί, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη, την παιδεία και την καθημερινή ζωή.

Ομιλητές – Χαιρετισμοί

• Γιάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Χανίων

• Χάρις Κανελλοπούλου, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια της έκθεσης

• Φωτεινή Αλεξανδράκη, σύμβουλος εκπαίδευσης νηπιαγωγών της 2ης Ενότητας ΔΙ.Π.Ε. Χανίων

• Άννα Νεμπαυλάκη, εκπαιδευτικός, συγγραφέας του βιβλίου και υπεύθυνη του προγράμματος

• Konstantin Fischer, εικαστικός, δημιουργός των εικαστικών αποτυπωμάτων του βιβλίου

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, εκπαιδευτικός – φιλόλογος. Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση από τη Δήμητρα Γεωργουδάκη, ιστορικό τέχνης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το βιβλίο «Μονά Ζυγά. Μιλώντας για αξίες μέσω της τέχνης» θα προσφερθεί στους παρευρισκόμενους, ως μια χειρονομία ενίσχυσης του έργου τους και ενθάρρυνσης για να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στην τέχνη, αναδεικνύοντας σημαντικές ανθρώπινες αξίες, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυτές έχουν περισσότερη ανάγκη να φωτίζονται και να καλλιεργούνται.

Η παρουσία του κοινού θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Πληροφορίες & Εγγραφές: 28213 41680

Email: pinakothiki@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.pinakothiki-chania.gr