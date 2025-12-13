ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονησου:Χριστουγεννιάτικη Φωταγώγηση στο Παραμυθοχωριό του Αϊ Βασίλη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χερσονήσου, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σας προσκαλεί να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο Παραμυθοχωριό του Αϊ Βασίλη, την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση).

Από τις 17:00, το Δημαρχείο μεταμορφώνεται σε έναν γιορτινό κόσμο γεμάτο φως, μουσική και παιδικά χαμόγελα. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να μεταμορφωθούν με face painting, να απολαύσουν τις μαγικές εκπλήξεις του μάγου Rocco και να δημιουργήσουν πολύχρωμες φιγούρες με μπαλόνια. Η μυρωδιά από φρεσκοψημένους λουκουμάδες από την σχολή Kappa Studies θα πλημμυρίσει τον χώρο, ενώ η ζεστή σοκολάτα από το Caffe Gioia θα προσφέρει γλυκές στιγμές σε όλους.

Η σκηνή θα γεμίσει χορό και έκφραση: η σχολή Arte Ballet Dance School θα παρουσιάσει χορογραφίες εμπνευσμένες από τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η σχολή Duende θα μας ταξιδέψει με ρυθμούς Latin. Ο σύλλογος Αρωδαμός θα φέρει την παράδοση στο προσκήνιο με αυθεντικούς κρητικούς χορούς.

Η μουσική θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τη Φιλαρμονική του Δήμου και τη Δημοτική Χορωδία Χερσονήσου να μας συγκινούν με εορταστικές μελωδίες, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου και τον Νίκο Κοκκίνη στο πιάνο.

Στις 20:00, η στιγμή που όλοι περιμένουμε: η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου θα σημάνει την έναρξη των γιορτών, γεμίζοντας τον ουρανό με φως και τις καρδιές μας με ελπίδα.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, να μοιραστούμε χαμόγελα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες στιγμές.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
