Στ. Αρναουτάκης: «Στον πυρήνα του σχεδιασμού μας η αναγέννηση των Νεωρίων. Εξασφαλίσαμε 10 εκατ. ευρώ για το μνημείο του Ηρακλείου»

Εγκαινιάστηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η έκθεση «Intelligens Historica» με την Ελληνική Συμμετοχή στην 19η Biennale Αρχιτεκτονικής

Τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και την ένταξή του στη σύγχρονη ζωή, ως μοχλό ανάπτυξης, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης αρχιτεκτονικής «Intelligens Historica», που πραγματοποιήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.

Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έως τις 24 Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως αυτές εκπροσωπήθηκαν στο ελληνικό περίπτερο στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia.

Η πορεία των έργων στα Νεώρια

Στην ομιλία του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε πως η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μεγάλη πρόκληση και στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, με στόχο την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Ειδική αναφορά έκανε στην εξέλιξη των παρεμβάσεων στα εμβληματικά μνημεία των δύο μεγάλων πόλεων του νησιού.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε πως βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού της Περιφέρειας η αποκατάσταση και επανάχρηση των Νεωρίων στο Ηράκλειο και τα Χανιά.

Όπως τόνισε, το έργο στα Χανιά είναι πλέον έτοιμο να εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, ενώ για τα Νεώρια του Ηρακλείου ξεκίνησε μια νέα φάση μέσω της πρόσφατης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε την χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα για τα Νεώρια του Ηρακλείου, επισημαίνοντας πως μαζί με το αντίστοιχο έργο στα Χανιά, η Κρήτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού συμπλέγματος. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργήσει ως σύγχρονη υποδομή για τους πολίτες και ως πόλος έλξης για τον δυναμικό τουρισμό.

Η έκθεση και οι συντελεστές

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και Εθνικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Biennale, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ενώ το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη που είχε το συντονισμό της εκδήλωσης.

Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη τον Εθνικό Επίτροπο, καθώς και την επιμελητική ομάδα της έκθεσης, αποτελούμενη από τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Νίκο Σκουτέλη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari Βενετίας Elisabetta Molteni, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κλήμη Ασλανίδη και τους αρχιτέκτονες Αντώνη Καραμήτρου και Άννα Τσιτωνάκη.

Η έκθεση «Intelligens Historica» εστιάζει στη θεματική της νοημοσύνης (Intelligens) σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, προβάλλοντας τη μεθοδολογία προσέγγισης των δίδυμων μελετών επανάχρησης των βενετσιάνικων νεωρίων. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2021-2027).