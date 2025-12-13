Δήμος Ηρακλείου:Ένα ηλεκτρικό βαν για τις ανάγκες των εμπόρων της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς

Ένα ηλεκτρικό βαν για τις ανάγκες των εμπόρων της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς από τον Δήμο Ηρακλείου

Παραδίδεται την Πέμπτη 18/12 έξω από τη Λότζια – Ακολουθεί Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα & Πράσινη Διανομή Τροφίμων» στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης»

Το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής τροφίμων, το οποίο θα δρομολογηθεί πιλοτικά στην Κεντρική Αγορά, παραλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. Ηράκλειο Μ.Α.Ε, σε ανοικτή εκδήλωση την Πέμπτη 18/12, από τις 09:00 έως τις 11:00, έξω από τη Λότζια.

Η δράση αποτελεί μέρος της πιλοτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού έργου «GARDEN», στην οποία συμμετέχει το Ηράκλειο και άλλες πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής τροφίμων της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εφαρμογή βιώσιμων λύσεων αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

• Να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό όχημα και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

• Να ενημερωθούν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου GARDEN.

• Να γνωρίσουν την πιλοτική εφαρμογή που υλοποιείται στο Ηράκλειο.

• Να παραλάβουν ενημερωτικό και προωθητικό υλικό της Πράξης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και της Α.Ο.Τ.Α.– ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., με στόχο:

• Την προώθηση της πράσινης μετάβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

• Τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.

• Την υιοθέτηση σύγχρονων, βιώσιμων και λειτουργικών μεταφορικών λύσεων.

Η Πράξη GARDEN αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση δράσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για την προώθηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, συσκευασιών και μεταχειρισμένων δοχείων, προωθώντας τις πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες και την κυκλική οικονομία στις πόλεις της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Πράξης έχουν προβλεφθεί έξι πιλοτικές τεχνολογικές δράσεις, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε επιλεγμένες πόλεις σε Γαλλία (2), Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ελλάδα (Ηράκλειο).

Ημερίδα – «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα & Πράσινη Διανομή Τροφίμων»

Μετά το τέλος παράδοσης του νέου ηλεκτρικού βαν, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα & Πράσινη Διανομή Τροφίμων», την οποία διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο ΜΑΕ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του Δημοτικού κτιρίου τη οδού Ανδρόγεω, με ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ..

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Euro-MED GARDEN, στο οποίο συμμετέχουν το ΚΑΠΕ και ο «ΑΟΤΑ Ηράκλειο ΜΑΕ». Το έργο εστιάζει στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των τοπικών αγορών τροφίμων μέσα από την εφαρμογή «πράσινων λύσεων», όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, βιοκαυσίμων, βέλτιστων δρομολογίων μέσω ψηφιακών εργαλείων, καθώς και πρακτικών last mile delivery με μέσα χαμηλών εκπομπών.

Η Ημερίδα αποσκοπεί στη σύνδεση των στρατηγικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ανάγκες και τις προοπτικές της επιχειρηματικής κοινότητας, προωθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη διανομή τροφίμων. Μέσα από εισηγήσεις εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΚΑΠΕ, καθώς και φορέων της αγοράς, θα αναδειχθούν σύγχρονες τεχνολογίες, πρακτικές και εργαλεία για τη βελτίωση των αστικών μετακινήσεων και της λειτουργίας των τοπικών αγορών.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις logistics και τροφίμων, φορείς της αγοράς, επαγγελματίες, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα πράσινης κινητικότητας και βιώσιμων διανομών, όμως είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/x3LswqTWPgiGAyH97.