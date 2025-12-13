ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης – Οι 11 λογαριασμοί και τα 4 ΚΥΔ

Συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης και τα αρχηγικά στελέχη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 πρόσωπα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να απέσπασε παράνομα 1,7 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά τις συλλήψεις που πραγματοποίησε την Παρασκευή η Οικονομική Αστυνομία, γνωστή και ως «ελληνικό FBI».»

Η εξαρθρωθείσα εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και σαφείς ρόλους, με μια σταθερή ηγετική ομάδα που καθοδηγούσε τη δράση των μελών της.

Η μεθοδολογία τους βασιζόταν σε ψευδείς δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων και ζωικού κεφαλαίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για εκτάσεις που δεν κατείχαν, για γη τρίτων ή ακόμη και για αποβιώσαντες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δήλωναν ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο.

Για την πληρωμή των επιδοτήσεων, χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στα αρχηγικά μέλη, με αποτέλεσμα τα χρήματα να διοχετεύονται σε διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι. Από την ανάλυση προέκυψαν 11 λογαριασμοί που συνδέονταν με τη δράση της οργάνωσης, ανάμεσά τους και λογαριασμός αποβιώσαντος, που παρουσίασε συναλλαγές ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.)

Σημαντική ήταν η συμμετοχή τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, όπου εργαζόμενοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 ψευδών αιτήσεων για την περίοδο 2019-2025. Η δράση της οργάνωσης υποστηριζόταν από μέλη με λογιστικές γνώσεις, που βοηθούσαν στην κάλυψη των παράνομων ενεργειών και στην αποφυγή εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατάφερνε να μεταφέρει κεφάλαια σε δικούς της λογαριασμούς, να αποκρύπτει τη σύνδεση με τους πραγματικούς αιτούντες και να εκμεταλλεύεται τα κενά του συστήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής οικονομίας, μέσω ψευδών δηλώσεων για τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα, ενώ μέλος της ομάδας που είχε αποβιώσει το 2024 φέρεται επίσης να συμμετείχε στη δράση της.

Η δράση του κυκλώματος

Η προκαταρκτική εξέταση διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, καλύπτοντας την περίοδο 2019-2025. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέχρι και σήμερα, με πανομοιότυπη μεθοδολογία και σταθερή ηγετική ομάδα.

Η οργάνωση φέρεται να είχε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Τα μέλη της υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δηλώνοντας ανύπαρκτα ή μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ακόμη και εκτάσεις που ανήκαν σε αποβιώσαντες ή σε τρίτους χωρίς νόμιμη νομή.

Παράλληλα, δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούντες, αλλά σε αρχηγικά μέλη της ομάδας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταχωρούσαν ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, αξιοποιούσαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους και τα κενά της διαδικασίας.

Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων

Τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, καθώς εργαζόμενοι σε αυτά συμμετείχαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 ψευδών αιτήσεων για τα έτη 2019-2025. Στην ομάδα συμμετείχαν και άτομα με λογιστικές γνώσεις, συμβάλλοντας στην κάλυψη των παράνομων ενεργειών.

Από την ανάλυση τραπεζικών δεδομένων εντοπίστηκαν 11 λογαριασμοί που ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που υπέβαλαν τις αιτήσεις. Ενδεικτικό είναι ότι λογαριασμός αποβιώσαντος παρουσίασε συναλλαγές ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Κατασχέσεις και επόμενα βήματα

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, Κ.Υ.Δ., λογιστικό γραφείο και οχήματα, κατασχέθηκαν 35.750 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη συνολική αποτίμηση της ζημίας που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία