Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

11 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί της Πέμπτης, 11ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», έναντι του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ωφελούμενους και τους εργαζομένους του Συλλόγου, συγχαίροντάς τους για το σπουδαίο έργο του Συλλόγου και τις θαυμάσιες χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους, καθώς και στους Ρεθεμνιώτες που προσήλθαν και οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν το έργο του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού και καλές Εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου.

