Λασίθι : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Αγίου Νικολάου λόγω των εκδηλώσεων «Ημέρα της Αγάπης» και του «12ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου»

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Αγίου Νικολάου την Κυριακή (14.12.2025) κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων «Ημέρα της Αγάπης» και του «12ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου»

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και θα ισχύουν ως εξής:

Κατά το χρονικό διάστημα 08:00΄- 15:00΄ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση οχημάτων:

• Στο τμήμα της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων, μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Ρ. Κουνδούρου.

• Στο τμήμα της οδού Κυπρίων Αγωνιστών, από τη συμβολή της με την οδό Καπετάν Κοζύρη, μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Σ. Βενιζέλου.

• Στο τμήμα της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μελετίου Μεταξάκη, μέχρι και την κεντρική πλατεία «Ελευθερίου Βενιζέλου».

Κατά το χρονικό διάστημα 10:30΄-14:30΄ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση οχημάτων:

• Σε όλο το μήκος της οδού Κ. Σφακιανάκη.

• Στο τμήμα της οδού Έβανς, από τη συμβολή της με την οδό Τσελέπη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Παγκάλου (Κιτροπλατεία).

• Στο τμήμα της οδού Κ. Μιραμπέλο, από την συμβολή της με την οδό Κ. Σφακιανάκη, μέχρι την συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Σφακιανάκη.

• Σε όλο το τμήμα της οδού Ακτή Νεάρχου.

• Στο τμήμα της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Σαρολίδη μέχρι την συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

Κατά το χρονικό διάστημα 12.00΄-14.00΄ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση οχημάτων:

• Στο τμήμα της οδού Στρατηγού Κόρακα, από τη συμβολή της με την οδό Καπετάν Φαφούτη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

• Σε όλο το μήκος της οδού Κωστή Φραγκούλη.

• Στο τμήμα της οδού Ερυθρού Σταυρού, από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου , μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

• Στο τμήμα της Επ. Οδός Αγίου Νικολάου- Βρουχά, από τη συμβολή της με την οδό Μίνωος (κυκλικός Κόμβος Αμμουδίου), μέχρι την συμβολή των οδών Ακτή Κουνδούρου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

• Στο τμήμα της οδού Μίνωος, από τη συμβολή της με την οδό Ξανθουδίδου, μέχρι την συμβολή της με τον κυκλικό Κόμβο Αμμουδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριές οδούς.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες, καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.