Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στο Ηράκλειο

Για πρώτη φορά στο in ο πατέρας του αγνοούμενου – «Μου είχε ζητήσει να μιλήσουμε, είχε σταματήσει την αγωγή του»

Ανήσυχη η τοπική κοινωνία της Κρήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θρίλερ εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 ημέρες στο Ηράκλειο.

Τελευταία φορά που εθεάθη, ήταν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου βραδινές ώρες. Έκτοτε, τα ίχνη του χάθηκαν…

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Ο πατέρας του Αλέξη στο in

Την ώρα που αρχές χτενίζουν την περιοχή όπου έμενε και δραστηριοποιούνταν ο νεαρός άντρας, ο πατέρας το 33χρονου, σπα για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας στο in.

Πρόκειται για έναν έγκριτο διδάκτωρ ιατρό, παιδοχειρούργο – παιδοουρολόγο, ο οποίος είναι πολύ θορυβημένος από την εξαφάνιση του γιου του. Όπως αποκαλύπτει στο in, η οικογένειά τους είναι πολύ δεμένη και η επικοινωνία με τον γιο του ήταν τακτική.

«Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι… μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ 8 η ώρα. Μου ζήτησε λέει: ‘έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα’, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα σπίτι.

Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε! Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήτανε στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ότι μπορούσε να γίνει γίνεται» τονίζει μιλώντας στο in, ο κ. Γεώργιος Τσικόπουλος.

«Είχε σταματήσει την αγωγή του, ίσως αυτό τον επηρέασε»

Όπως αναφέρει ο πατέρας του εξαφανισμένου στο in, ο γιος του είχε κάποιους μήνες που είχε αυτοβούλως παύσει την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε, λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών.

«Ήτανε σε μια αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία τη σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε, κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μια οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές».

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.