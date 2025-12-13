Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια – Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο – Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, από το Ηράκλειο Κρήτης όπου διέμενε. Το γεγονός ότι δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής εδώ και μία εβδομάδα προκαλεί έντονη ανησυχία στους οικείους του, ενώ ενεργοποιήθηκε το Silver Alert κατόπιν αιτήματός τους.

Προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι το Ι.Χ. του βρέθηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, πολύ μακριά από το σπίτι του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια και είναι κανονικού βάρους. Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, πολύ μακριά από το σπίτι του. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης όταν, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το παιδί τους.

Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Ηράκλειο και Χανιά

Στην επιχείρηση εντοπισμού του 33χρονου συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα όπου εντοπίστηκε το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο τοπικό μέσο, το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως ο νεαρός γιατρός κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ τον τελευταίο καιρό φαίνεται να τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

«Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», αναφέρεται στην ανακοίνωση εξαφάνισης.