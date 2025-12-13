ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:Στις 17 Δεκεμβρίου το 1ο Εργαστήριο για το Γυναικείο Παρατηρητήριο

Ημερομηνία:

Στις 17 Δεκεμβρίου το 1ο Εργαστήριο για το Γυναικείο Παρατηρητήριο Δήμου Χερσονήσου

Tην Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 17:30–20:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου πραγματοποιείται το 1ο εργαστήριο για το γυναικείο παρατηρητήριο Δήμου Χερσονήσου, όπου θα παρουσιαστούν τα πρώτα ερευνητικά ευρήματα και θα ανοίξει διάλογος για την ενδυνάμωση των γυναικών στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα «Προς ένα Γυναικείο Παρατηρητήριο στον Δήμο Χερσονήσου» καταγράφει τις εμπειρίες των γυναικών μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να εντοπίσει εμπόδια και προκλήσεις, αλλά και να φωτίσει τις δυνατότητες για μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις δομές λήψης αποφάσεων.

Η έρευνα έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό υλικό από τις πρώτες συμμετοχές, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση και πρακτικά εργαλεία ενδυνάμωσης στο εργαστήριο. Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Χερσονήσου.

«Η δημιουργία Γυναικείου Παρατηρητηρίου είναι μια ουσιαστική επένδυση στη δημοκρατία και στην ισότητα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Θέλουμε οι γυναίκες να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η φωνή τους είναι απαραίτητη για έναν Δήμο πιο δίκαιο και πιο συμμετοχικό».

Δέσποινα Πλευράκη, Αντιδήμαρχος Ισότητας: 2813404692 – 6973600255
Μαρία Ταμβάκη, Ερευνήτρια: 6981545823
Ρένα Μπαρμπούνη, Ερευνήτρια: 6986676070

Διοργάνωση Ημέρας Καριέρας 2025 από το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
