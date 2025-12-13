Διοργάνωση Ημέρας Καριέρας 2025 από το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ

Η «Ημέρα Καριέρας 2025» διοργανώθηκε την Παρασκευή 5/12/2025 από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τμήματος πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει ως κεντρικό στόχο τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.

Η “Ημέρα Καριέρας 2025” είναι η τέταρτη ημέρα καριέρας που διοργανώνει το Τμήμα ΔΕΤ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της διοργάνωσης του 2023 σε συμμετοχή επιχειρήσεων και προσέλευση κοινού.

Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά οι παρακάτω 10 επιχειρήσεις (αλφαβητικά) από διαφορετικούς κλάδους με περιφερειακή, εθνική και διεθνή εμβέλεια.

Career Con

Consultum

Domes Resorts

ELOUNDA COLLECTION – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΕ

ELOUNDA RESIDENCE RESORT & WATERPARK

Enhance Digital Agency

Jointhefuture

Revitup Direct

TOURMIE IKE

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Κώστας Παπουτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) του Τμήματος μίλησε για την διαδικασία, την ημέρα καριέρας ως θεσμό και αναφέρθηκε σύντομα στις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης παρουσίασε συνολικά το Τμήμα ΔΕΤ, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών του αλλά και να γνωρίσουν τα ισχυρά στοιχεία του Τμήματος.

Στη συνέχεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους φοιτητές του Τμήματος να γνωρίσουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων μέσα από διαδοχικές παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους τους που διήρκησαν πάνω από μία ώρα.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν, η Tourmie έχει ιδρυθεί από απόφοιτους του Τμήματος, ενώ υπήρχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων απονεμήθηκε στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου ELOUNDA RESIDENCE RESORT & WATERPARK κκ. Ιωάννη και Παύλο Καρδουλάκη τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο του Τμήματος για την ευγενική τους χορηγία προς το Τμήμα που περιλαμβάνει τη συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού της αίθουσας οργάνων του Κλειστού Γυμναστηρίου και τη δωρεά επίπλων για τη δημιουργία χώρου εργασίας των φοιτητών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης ακολούθησε διάλειμμα μισής ώρας με ελαφρύ γεύμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η κάθε επιχείρηση είχε στην διάθεσή της μία αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο του Τμήματος και είχε τη δυνατότητα να έρθει σε προσωπική επαφή με φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματός,

να τους αξιολογήσει και να διερευνήσει προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας μαζί τους, είτε στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, είτε στα πλαίσια απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

Η εκδήλωση αποτέλεσε για τους φοιτητές του τμήματος μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να βιώσουν μια σημαντική επαγγελματική εμπειρία, να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές επαφές αλλά και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, ενώ έλαβαν και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης διήρκεσε περίπου δύο ώρες λόγω του αμείωτου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι φοιτητές του Τμήματος προς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων αλλά και το αντίστροφο.

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία του Τμήματος που παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Τμήματος είναι το σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην 4η βιομηχανική επανάσταση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι υψηλές επιδόσεις του σε ερευνητικό έργο που το κατατάσσουν δεύτερο στην Ελλάδα ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης.

Επίσης, έμφαση δόθηκε στη σταθερά ανοδική πορεία του Τμήματος, αλλά στο δωρεάν αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με θέμα «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι στην πρωτοποριακή παρουσίαση μέσω τεχνητής νοημοσύνης του Τμήματος, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε προς το τέλος της παρουσίασης.

Η φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Ιωσήφ Κωνσταντουράκη, ΕΤΕΠ του Τμήματος, ενώ στην οργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχε επίσης και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος κ. Γεωργία Παρθύμου, κ. Ιωάννα Μαρκάκη, κ. Δέσποινα Μιχαλοδημητράκη και η κ. Όλγα Καρτέρη, ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Το Τμήμα ΔΕΤ ευχαριστεί θερμά το σύνολο των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση και τους φοιτητές – αποφοίτους του που κατέκλυσαν την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης