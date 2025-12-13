Διπλή διάκριση του Ξενοδοχείου The Noverian Bios Santorini, της CHC Group στα 2025 World Luxury Awards

Ζαχαρίας Χνάρης: «Επενδύουμε σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα που μας χαρακτηρίζουν»

Ως το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο ενηλίκων (Best Luxury Adults Only Hotel in Greece) και ως το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο προορισμού στην Ελλάδα (Best Luxury Destination Hotel in Greece) βραβεύτηκε το ξενοδοχείο The Noverian Bios Santorini της CHC Group στα 2025 World Luxury Awards.

Πρόκειται για τα δημοφιλή βραβεία που χαρακτηρίζουν ξενοδοχεία πολυτελείας σε όλο τον κόσμο και τιμούν ανθρώπους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην ευρύτερη εικόνα των μονάδων με την ψηφοφορία να γίνεται από τους ίδιους τους επισκέπτες.

Οι φετινές τελετές απονομής πραγματοποιήθηκαν με δύο ιδιαίτερα γκαλά σε διάφορες ηπείρους. Η πρώτη τελετή στο InterContinental Barcelona στην Ισπανία και η δεύτερη στο PARKROYAL COLLECTION Pickering στη Σιγκαπούρη, με τα δυο γκαλά να σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας την ευκαιρία σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους.

Σε δήλωσή του ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Χνάρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις νέες διακρίσεις, οι οποίες προστίθενται σε σειρά άλλων, επισημαίνοντας: «Στην CHC Group επενδύουμε στον ποιοτικό τουρισμό με συνέπεια και αφοσίωση. Επενδύουμε σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα που μας χαρακτηρίζει.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν σίγουρα μια αναγνώριση της σταθερής δέσμευσής μας στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας πολυτελούς φιλοξενίας για κάθε επισκέπτη. Ταυτόχρονα, ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του Ομίλου μας ως κορυφαίου προορισμού για απαιτητικούς επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα, ιδιωτικότητα και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Ευχαριστώ από καρδιάς το κοινό που υπερψήφισε το ξενοδοχείο The Noverian Bios Santorini, της CHC Group στα 2025 World Luxury Awards, όπως επίσης και όλους τους συνεργάτες μου που έχουν ενστερνιστεί το όραμα, εργάζονται μεθοδικά και αποτελεσματικά με κατάληξη αυτά τα αποτελέσματα.».