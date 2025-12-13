ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας Βαλαβάνη στην αίθουσα Μανόλης Καρέλλης Ανδρόγεω

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι Eκδόσεις Τόπος
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
της Νάντιας Βαλαβάνη
Θ.N.
Ένα χρονικό για «τα παιδιά του Φλεβάρη» μισόν αιώνα αργότερα

την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 7μ.μ.
στην αίθουσα Μανόλης Καρέλλης (Ανδρόγεω, 2ος όροφος, Ηράκλειο).

Θα μιλήσουν:

Σπύρος Δημανόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής Σύγχρονης Ιστορίας
Πανεπιστημίου Κρήτης, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ηράκλειο
Στέφανος Πάντος-Κίκκος, αρχιτέκτονας

Θύμιος Βαφειάς, φοροτεχνικός
Αλέκος Αλαβάνος, οικονομολόγος, πρ. βουλευτής Ηρακλείου

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν ο Γιώργος Αντωνάκης, σκηνοθέτης, πρ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου
και η Τερέζα Βαλαβάνη, ψυχολόγος & εικαστικός.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Μάριος Διονέλλης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συμμετοχή και της συγγραφέως του βιβλίου.

Επισυνάπτονται πρόσκληση και αφίσα για την εκδήλωση.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μέσα από τα μάτια μιας 19χρονης, η Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει στον πρώτο τόμο του δίτομου αυτού έργου τη βιωματική της μαρτυρία για τους πεντέμισι μήνες ανάκρισης και βασανιστηρίων που υπέστησαν εκατοντάδες νέοι άνθρωποι στο κτίριο της Ασφάλειας στη Μεσογείων, αλλά και για τη σύντομη προφυλάκισή της μαζί με άλλες 10 νέες γυναίκες-πολιτικές κρατούμενες στον Κορυδαλλό – συνολικά από τις 14 Φλεβάρη μέχρι και τις 26 Ιούλη 1974, μετά την κατάρρευση της Χούντας.

Το «Χρονικό για τα παιδιά του Φλεβάρη» αποτελεί, μισόν αιώνα μετά, μια καταγραφή της ιστορικής αλήθειας κόντρα στην προσπάθεια αναθεώρησης της Ιστορίας και στον πόλεμο της λήθης που διεξάγεται κυρίως με στόχο τις επόμενες γενιές.

Κύριο μέρος του βιβλίου είναι η βιωματική συνέντευξη της Νάντιας Βαλαβάνη στην πρώην συγκρατούμενη της, γιατρό Αγγελική Σωτήρη στα 30χρονα από το «χτύπημα του Φλεβάρη» που, 20 χρόνια αργότερα, διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με εμβόλιμα κείμενα χρησιμοποιώντας δύσκολες πηγές ιστορικής έρευνας και συγκεκριμένα:

– Τον «φάκελο» της Γενικής Ασφάλειας για την Νάντια Βαλαβάνη (1974-1981) – ανάμεσα στους 2110 που σώθηκαν από την πυρά 17 εκ. «φακέλων» το 1989.

– Την Δικογραφία του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών για «τα παιδιά του Φλεβάρη»

– Έγγραφα της «League for Democracy in Greece», της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Foreign Office
– Μαρτυρίες προφορικής ιστορίας από ανθρώπους που δεν ρωτήθηκαν ποτέ για τη ζωή τους.

Κόντρα στην επιχείρηση αναθεώρησης της ιστορίας και στο φόντο όσων διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη, η συγγραφέας τεκμηριώνει ιστορικά τη διαχρονική σημασία της απελευθερωτικής αντίστασης των νέων ανθρώπων στην πάλη για την αλλαγή του κόσμου. Μια αλλαγή που σε συνθήκες κλιματικής κατάρρευσης,

τεχνολογικής επανάστασης, συστημικής βαρβαρότητας και γενοκτονία στη Γάζα , φαντάζει όσο ποτέ μακριά. Ταυτόχρονα ποτέ άλλοτε δεν τη χρειαζόταν ο κόσμος όσο σήμερα.
Για την αφίσα και την πρόσκληση για το Ηράκλειο
και κάποια από τα δημοσιεύματα, επίσης βλ.
https://www.nadiavalavani.gr/2025/12/17122025-700.html

politika-kritis-ad
