Δήμος Χερσονήσου:Διεύρυνση συνεργασίας Δήμου με το «Χαμόγελο του παιδιού»

Τη διεύρυνση κι ενίσχυση της συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση για την προστασία των παιδιών, την υποστήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Η απόφαση βασίζεται στο επικαιροποιημένο Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση του συνόλου των εξειδικευμένων δομών, υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων του Οργανισμού, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά μια συνεργασία που λειτουργεί καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, όλο το 24ωρο, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που αφορούν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.

Η διευρυμένη συνεργασία περιλαμβάνει παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας σε παιδιά, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολικές μονάδες, λειτουργία και διασύνδεση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές γραμμές υποστήριξης, δυνατότητα επιτόπιας παρέμβασης από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και αξιοποίηση του Κέντρου Ημέρας

«Το Σπίτι του Παιδιού» για την υποστήριξη ανηλίκων που έχουν εκτεθεί σε τραυματικές εμπειρίες. Παράλληλα, ενισχύονται οι μηχανισμοί πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, του Amber Alert Hellas και της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η οποία διαθέτει πιστοποιημένους διασώστες, εξειδικευμένα οχήματα και ειδικά μέσα για επιχειρήσεις έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της υγείας, με την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Οργανισμού, σε συνεργασία με σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας και τις τοπικές δομές υγείας. Επιπλέον, παρέχεται εξατομικευμένη κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά με προβλήματα υγείας και στις οικογένειές τους, με κάλυψη αναγκών, διασύνδεση με υπηρεσίες και κινητοποίηση εθελοντών.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας και ανάπτυξη νέων δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Με τη σημερινή απόφαση, ο Δήμος Χερσονήσου ενισχύει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία ενός φορέα που έχει αναπτύξει δέκα εξειδικευμένα κέντρα δράσης σε όλη τη χώρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για ζητήματα παιδικής προστασίας, υγείας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

«Η συνεργασία μας με το Χαμόγελο του Παιδιού δεν είναι μια τυπική θεσμική σχέση» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:

«Είναι μια ουσιαστική συμμαχία για την προστασία των παιδιών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στον Δήμο μας. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, διευρύνουμε και θωρακίζουμε ένα δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί αδιάκοπα, με υψηλή επιστημονική επάρκεια και βαθιά ανθρωπιά. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί και καμία οικογένεια δεν θα μείνει μόνη της σε μια δύσκολη στιγμή. Συνεχίζουμε με συνέπεια, συνεργασία και αίσθημα ευθύνης».