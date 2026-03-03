“Ο Γουίνι και οι φίλοι του: Αποστολή Τιγροσύνη” έρχονται στο Ηράκλειο από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει:

«Ο Γουίνι και οι φίλοι του: Αποστολή Τιγροσύνη!»

8 Μαρτίου, στο Ηράκλειο

Το αγαπημένο αρκουδάκι των παιδιών και η παρέα του ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από τη νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης, «Ο Γουίνι και οι φίλοι του Αποστολή Τιγροσύνη!», μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική, φαντασία και μπόλικη…τιγροσύνη, που αναδεικνύει τη σημασία του να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις και να μη χάνεις ποτέ μα ποτέ τη χαρά του παιχνιδιού! Έρχεται στο Θέατρο Αστόρια, για δυο μόνο παραστάσεις στις 8 Μαρτίου στις 11:30 και στις 16:30.

Αν κάποια μέρα περπατήσεις στο μονοπάτι που οδηγεί στο Δάσος των Γαλάζιων Ονείρων, τότε σίγουρα θα συναντήσεις τον πιο γλυκό ήρωα που γνώρισες ποτέ: τον Γουίνι το αρκουδάκι! Κι αν συνεχίσεις λίγο πιο μέσα, πίσω από τα δέντρα, θα βρεις κι όλους τους αγαπημένους του φίλους: τον αεικίνητο Τίγρη, τον γλυκούλη Πίγκλετ, τον γκρινιάρη αλλά αξιαγάπητο Γκαρύ, τον πολυάσχολο Λαγό και τη σοφή Κουκουβάγια.

Όλοι μαζί μπλέκουν σε νέες, ξεκαρδιστικές αλλά και συγκινητικές χοροπηδοπεριπέτειες που μιλούν για τη φιλία, την αποδοχή, την επιμονή και, φυσικά, για τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί, τι άλλο χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχισμένος; Έναν φίλο που θα τον βοηθάει να σηκωθεί όταν πέφτει και θα γελάει δυνατά μαζί του όταν όλα πάνε στραβά.

Η παράσταση είναι ένα ζωντανό, μουσικοθεατρικό παιχνίδι γεμάτο θετική ενέργεια, γέλια και εκπλήξεις. Οι μικροί θεατές γίνονται μέρος της δράσης, βοηθώντας τους ήρωες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Και, κάπως έτσι, το θέατρο μετατρέπεται σε μια μεγάλη, χαρούμενη παρέα!

Με πολύχρωμα κοστούμια, ονειρεμένα σκηνικά και τραγούδια που θα σας μείνουν στο μυαλό, το ταξίδι στο Δάσος των Γαλάζιων Ονείρων θα γίνει μια εμπειρία που θα θυμάστε για καιρό. Μια εμπειρία που δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους που θέλουν να ξαναβρούν το παιδί μέσα τους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Δημήτρης Μέξης

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη

Μουσική: Μανώλης Γερεμπακάνης

Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Σκηνικά – Κοστούμια: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Φωτισμοί: Emin Sirimsi

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Φωτογραφίες & Βίντεο: Karen Gkiounasian

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΖΟΥΝ: Βίκυ Δαλαμήτρα, Κωστής Κοσμίδης, Έρα Μπόικου, Θανάσης Σφέτσος

Στον ρόλο του αφηγητή ο Στέλιος Ζαφειρίου

Παράσταση:

Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο

Κυριακή 8 Μαρτίου στις 11:30 και στις 16:30

Προπώληση με μειωμένη τιμή:

Ταμείο Αστόρια (2810 242272) & στο more.com

Εισιτήρια: 10€ προπώληση, 12€ στο ταμείο

Διάρκεια: 70΄

Πληροφορίες: 2311 284773 & paidikiskini.gr