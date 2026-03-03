Υπόθεση Σπύρου Καλλέργη: Σήμερα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα, Τρίτη, δύο πρόσωπα (μία 50χρονη και ένας 57χρονος), τα οποία κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν τον αείμνηστο Κρητικό επιχειρηματία και αυτοδιοικητικό παράγοντα, Σπύρο Καλλέργη, αποσπώντας –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– χρηματικό ποσό που φέρεται να υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, με θύμα και μία ακόμη γυναίκα στην Κρήτη.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις στο πλαίσιο της απολογίας τους.

Η «μεσίτρια» και οι συναλλαγές για ακίνητα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 50χρονη φέρεται να εμφανίστηκε ως μεσίτρια στον Σπύρο Καλλέργη, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, πείθοντάς τον –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– να προχωρήσει σε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν ακίνητα και διαδικασίες «διευθέτησης» της περιουσιακής του κατάστασης.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τον θάνατο του Σπύρου Καλλέργη, καθώς –σύμφωνα με ασφαλείς πηγές– άφησε ιδιόχειρες σημειώσεις στις οποίες φέρεται να κατονομάζει πρόσωπα και να περιγράφει περιστάσεις που οδήγησαν τις Αρχές σε περαιτέρω έρευνα.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, με έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους ίδιους, σε περιοχές εκτός Κρήτης. Κατά τις έρευνες, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές, που εξετάζονται ως κρίσιμα στοιχεία για τη διαδρομή του χρήματος και τη συνολική μεθοδολογία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανακριτική αξιολόγηση των δεδομένων, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τη ροή των χρημάτων και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων με παρόμοια πρακτική.