Χανιά: Πώς ήταν το Φρούριο του Φιρκά κατά τη Βενετοκρατία (vid)

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Πώς έμοιαζε το σημερινό Φρούριο του Φιρκά στα Χανιά κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας;

Μια εντυπωσιακή ψηφιακή ανακατασκευή επιχειρεί να δώσει απάντηση, βασισμένη σε αυθεντικούς χαρτογραφικούς τεκμηριωμένους χάρτες του 17ου αιώνα.

Το έργο παρουσιάζει με τρισδιάστατη απεικόνιση (3D visualization) τη μορφή και τη δομή του φρουρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις βενετσιάνικες οχυρωματικές μελέτες της εποχής, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο κατανόησης της ιστορικής φυσιογνωμίας του μνημείου.

Η ψηφιακή ανασύσταση υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσω της Πολυτεχνικής Σχολής και του Εργαστηρίου DMA του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θανάση Μαΐλη.

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Digital Europe Programme (DIGITAL) και συγκεκριμένα στο έργο Lip3D – Living forever the Past through a 3Digital world, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής αναπαράστασης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από τη σύζευξη ιστορικής έρευνας και ψηφιακής τεχνολογίας, το Φρούριο του Φιρκά «ζωντανεύει» ξανά, επιτρέποντας στους πολίτες και στους επισκέπτες να προσεγγίσουν βιωματικά ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας των Χανίων.

📺 Δείτε το σχετικό βίντεο:

Για την πορεία των παρεμβάσεων στα Ενετικά...

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για το πάρκο νεολαίας, την περιοχή...

Σούδα: Υπό κράτηση ο 36χρονος που προσήχθη...

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται...

Δήμος Ηρακλείου:Έφτασε η ώρα για το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού
Υπόθεση Σπύρου Καλλέργη: Σήμερα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ
