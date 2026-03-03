Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Έφτασε η ώρα για το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Πάρκο Γεωργιάδη-Στις 10:00 στη Λότζια η συνάντηση των ομάδων

Δηλώστε συμμετοχή!

Η χαρά, η διασκέδαση αλλά και οι γνώσεις θα πρωταγωνιστήσουν για μια ακόμα χρονιά στο 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Οι ομάδες που συμμετέχουν θα συναντηθούν στη Λότζια στις 10:00 το πρωί της Κυριακής και θα κατευθυνθούν παρελαύνοντας προς το Πάρκο Γεωργιάδη για την διεξαγωγή του 14ου Παιδικού Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού.

Φέτος η ομάδα «Περατζούνια» και η Ακαδημία των “ALLEGRI” υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καλεί τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού στο «Π.Α.Σ. ΚΑΛΑ;»- Επιχείρηση: Κυκλοφοριακή Αγωγή. Το Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να αναπτύξουν την ομαδικότητα,

τη συνεργασία και την παρατηρητικότητά τους μέσα από διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά θα κληθούν να λύσουν γρίφους και να ακολουθήσουν ενδείξεις για να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 80 ομάδες καθώς και ότι το περίπτερο των διοργανωτών στην Λ. Δικαιοσύνης θα είναι ανοικτό για εγγραφές νέων ομάδων από 2 έως και 6 Μαρτίου τις ώρες 18:00-20:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, στις σελίδες της διοργανώτριας ομάδας «Περατζούνια»:
Web site: https://peratzounia.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/peratzounia/
Instagram: https://www.instagram.com/peratzounia/
E-mail: peratzounia@gmail.com

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Για την πορεία των παρεμβάσεων στα Ενετικά...

0
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για το πάρκο νεολαίας, την περιοχή...

Σούδα: Υπό κράτηση ο 36χρονος που προσήχθη...

0
Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται...

Για την πορεία των παρεμβάσεων στα Ενετικά...

0
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για το πάρκο νεολαίας, την περιοχή...

Σούδα: Υπό κράτηση ο 36χρονος που προσήχθη...

0
Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σούδα: Υπό παρακολούθηση επί ένα μήνα ο 36χρονος για ύποπτη κατασκοπεία
Επόμενο άρθρο
Χανιά: Πώς ήταν το Φρούριο του Φιρκά κατά τη Βενετοκρατία (vid)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST