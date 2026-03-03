Δήμος Ηρακλείου:Έφτασε η ώρα για το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Πάρκο Γεωργιάδη-Στις 10:00 στη Λότζια η συνάντηση των ομάδων

Δηλώστε συμμετοχή!

Η χαρά, η διασκέδαση αλλά και οι γνώσεις θα πρωταγωνιστήσουν για μια ακόμα χρονιά στο 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Οι ομάδες που συμμετέχουν θα συναντηθούν στη Λότζια στις 10:00 το πρωί της Κυριακής και θα κατευθυνθούν παρελαύνοντας προς το Πάρκο Γεωργιάδη για την διεξαγωγή του 14ου Παιδικού Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού.

Φέτος η ομάδα «Περατζούνια» και η Ακαδημία των “ALLEGRI” υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καλεί τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού στο «Π.Α.Σ. ΚΑΛΑ;»- Επιχείρηση: Κυκλοφοριακή Αγωγή. Το Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να αναπτύξουν την ομαδικότητα,

τη συνεργασία και την παρατηρητικότητά τους μέσα από διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά θα κληθούν να λύσουν γρίφους και να ακολουθήσουν ενδείξεις για να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 80 ομάδες καθώς και ότι το περίπτερο των διοργανωτών στην Λ. Δικαιοσύνης θα είναι ανοικτό για εγγραφές νέων ομάδων από 2 έως και 6 Μαρτίου τις ώρες 18:00-20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, στις σελίδες της διοργανώτριας ομάδας «Περατζούνια»:

Web site: https://peratzounia.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/peratzounia/

Instagram: https://www.instagram.com/peratzounia/

E-mail: peratzounia@gmail.com