Σούδα: Υπό παρακολούθηση επί έναν μήνα ο 36χρονος για ύποπτη κατασκοπεία

Σε διακριτική επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) φέρεται να βρισκόταν για περίπου έναν μήνα 36χρονος υπήκοος Γεωργίας, αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στην περιοχή της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, στην κατοχή του εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό που εξετάζεται ως ενδεχόμενη ένδειξη συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών. Οι αρχές αξιολογούν εάν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα που αφορά στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις πολεμικών μέσων στον κόλπο της Σούδας.

Οι κινήσεις του 36χρονου στα Χανιά

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και μετέβη απευθείας στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο με θέα προς τον κόλπο της Σούδας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον έθεσαν υπό παρακολούθηση λίγο μετά την άφιξή του, στο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής στην περιοχή.

Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να μετακινηθεί σε ξενοδοχείο όπου είχε διαμείνει 26χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για υπόθεση κατασκοπείας. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Ο 36χρονος φέρεται να βρισκόταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία κατέπλευσε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford. Στο υλικό που εξετάζεται περιλαμβάνονται εικόνες του συγκεκριμένου πλοίου.

Μετακίνηση στην Αθήνα και προσαγωγή

Το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος μετέβη στην Αθήνα και σήμερα αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς – σύμφωνα με πληροφορίες – να έχει εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο.

Εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιχειρούσε αναχώρηση για άγνωστο προορισμό στο εξωτερικό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο. Μέχρι αργά το απόγευμα κρατούνταν σε χώρο του αερολιμένα, όπου εξεταζόταν στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχαν επικοινωνίες του με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν, μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, στοιχείο που ερευνάται χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Δεύτερη προσαγωγή στη Σούδα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος koutipandoras.gr, προσήχθη στη Σούδα και Τούρκος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε κινήσεις πλοίων στην περιοχή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις οργανωμένης κατασκοπευτικής δράσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε διαφαίνεται σύνδεση με την υπόθεση του 36χρονου. Από τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου δεν έχει εντοπιστεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας.

Ομοιότητες με προηγούμενες υποθέσεις

Η νέα υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του 26χρονου Αζέρου που είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στη Σούδα με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για κατασκοπεία. Τότε, ο κατηγορούμενος διέμενε σε ξενοδοχείο με οπτική επαφή προς τον κόλπο και κατέγραφε τις κινήσεις πολεμικών πλοίων κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον ναύσταθμο. Το υλικό φερόταν να αποθηκεύεται, να κρυπτογραφείται και να αποστέλλεται σε άγνωστο παραλήπτη.

Μία ημέρα πριν από εκείνη τη σύλληψη, είχε προηγηθεί στην Κύπρο η σύλληψη 44χρονου επίσης από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, με φερόμενη καταγραφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο μήνα είχε απασχολήσει τις αρχές και υπόθεση στην Αλεξανδρούπολη, όπου συνελήφθη 59χρονος Γεωργιανός για κατασκοπεία σε περιοχή υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Οι έρευνες της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ενδεχόμενη ευρύτερη δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών γύρω από στρατηγικές εγκαταστάσεις της χώρας.