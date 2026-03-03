Εκδήλωση με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών»: Συμπερίληψη, Δικαιώματα και Ενδυνάμωση

Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Κρήτης διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών», η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την ανάδειξη των αγώνων των γυναικών για δικαιοσύνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η έμφυλη ισότητα παραμένει ζητούμενο και συλλογική ευθύνη των σύγχρονων κοινωνιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Στέλιο Ζερβό.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης και Πρόεδρος της Π.ΕΠ.ΙΣ. Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη: «Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση διαλόγου και δράσης για την ισότητα, τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής τους σε κάθε τομέα της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής.

Η υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική δέσμευση και στρατηγική προτεραιότητα. Με το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2028, μετατρέπουμε αυτή τη δέσμευση σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες παρεμβάσεις που διαπερνούν όλους τους τομείς της πολιτικής της Περιφέρειας.

Στόχος μας είναι η έμφυλη ισότητα να ενσωματώνεται οριζόντια στον σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Η σύνδεση της Περιφέρειας με την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο συνέργειας, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση, η καινοτομία και ο στρατηγικός σχεδιασμός ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται σε οριζόντια προτεραιότητα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν:

• Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και υπογραφή της «Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

• Παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των συνεργαζόμενων φορέων, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως αυτό υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2023-2025.

• Δημιουργικές παρεμβάσεις μαθητριών και μαθητών, με θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών – Ισότητα, σεβασμός, ελευθερία χωρίς φόβο», από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Λύκειο Αγίας Βαρβάρας.

• Παρουσίαση του νέου «Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026–2028» και ανάδειξη του ρόλου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων στην προώθηση της έμφυλης ισότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

• Μουσική παρέμβαση εμπνευσμένη από τη δύναμη της φωνής και την ελευθερία της έκφρασης, από την ερμηνεύτρια Εμμανουέλα Νινιράκη.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της εκστρατείας της Περιφέρειας Κρήτης «Equality 4 Crete – Do the Right Thing», η οποία αποτυπώνει τη σταθερή και διαρκή δέσμευση της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που προάγουν την ουσιαστική έμφυλη ισότητα και δημοκρατία, καταπολεμούν κάθε μορφή διάκρισης και έμφυλης βίας και ενισχύουν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.