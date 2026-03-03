Ο Σπύρος Γραμμένος περιοδεύει στην Κρήτη! Άνοιξη 2026

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali
Ο Σπύρος Γραμμένος έρχεται στην Κρήτη και επισκέπτεται την Ιεράπετρα, το Ηράκλειο και τα Χανιά για τρεις ξεχωριστές συναυλίες με τραγούδια που γνωρίζουμε ήδη, αλλά και τραγούδια σπόιλερ από τον καινούργιο δίσκο που κυκλοφορεί στα μέσα Απριλίου.
Λόγος και μουσική που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ και την παρατήρηση της καθημερινότητας. Απλή φόρμα, καθαρός λόγος, ζωντανή παρουσία.
Μαζί του οι μουσικοί Χρήστος Καλκάνης στα πλήκτρα και στα πνευστά και ο Χάρης Παρασκευάς στα τύμπανα.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των συναυλιών και η προπώληση:
Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali
Προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.texnopolis.net/#/spectacle/967/06-03-2026
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6998318080
Σάββατο 7 Μαρτίου – Ηράκλειο / Cine Studio
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.texnopolis.net/event/spuros-grammenos-live-2/
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2810823813
Κυριακή 8 Μαρτίου – Χανιά / Bras de Freres
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/brasdefreres-spiros-grammenos-2026/?lang=el
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6974020544
Οργανωση παραγωγης IMAGINART LIVE