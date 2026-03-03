Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ο Σπύρος Γραμμένος περιοδεύει στην Κρήτη! Άνοιξη 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali
Σάββατο 7 Μαρτίου – Ηράκλειο / Cine Studio
Κυριακή 8 Μαρτίου – Χανιά / Bras de Freres

Ο Σπύρος Γραμμένος έρχεται στην Κρήτη και επισκέπτεται την Ιεράπετρα, το Ηράκλειο και τα Χανιά για τρεις ξεχωριστές συναυλίες με τραγούδια που γνωρίζουμε ήδη, αλλά και τραγούδια σπόιλερ από τον καινούργιο δίσκο που κυκλοφορεί στα μέσα Απριλίου.

Λόγος και μουσική που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ και την παρατήρηση της καθημερινότητας. Απλή φόρμα, καθαρός λόγος, ζωντανή παρουσία.
Μαζί του οι μουσικοί Χρήστος Καλκάνης στα πλήκτρα και στα πνευστά και ο Χάρης Παρασκευάς στα τύμπανα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των συναυλιών και η προπώληση:
Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali

Προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.texnopolis.net/#/spectacle/967/06-03-2026
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6998318080

Σάββατο 7 Μαρτίου – Ηράκλειο / Cine Studio
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.texnopolis.net/event/spuros-grammenos-live-2/
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2810823813

Κυριακή 8 Μαρτίου – Χανιά / Bras de Freres
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/brasdefreres-spiros-grammenos-2026/?lang=el
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6974020544

Οργανωση παραγωγης IMAGINART LIVE

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σούδα: Υπό παρακολούθηση επί έναν μήνα ο...

0
Σε διακριτική επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)...

Εκδήλωση με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και...

Σούδα: Υπό παρακολούθηση επί έναν μήνα ο...

0
Σε διακριτική επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)...

Εκδήλωση με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στα Χανιά πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ από Αθήνα «λοκάρει» στη Βάση της Σούδας
Επόμενο άρθρο
Εκδήλωση με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών»: Συμπερίληψη, Δικαιώματα και Ενδυνάμωση
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πότε και πώς συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στη λύση της εξαγοράς πλασματικών ετών – προκειμένου είτε...

Γεραπετρίτης: Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της...

Σούδα: Υπό παρακολούθηση επί έναν μήνα ο 36χρονος για ύποπτη κατασκοπεία

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Σε διακριτική επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)...

Εκδήλωση με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών»: Συμπερίληψη, Δικαιώματα και Ενδυνάμωση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST