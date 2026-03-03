Ο Σπύρος Γραμμένος περιοδεύει στην Κρήτη! Άνοιξη 2026

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali

Σάββατο 7 Μαρτίου – Ηράκλειο / Cine Studio

Κυριακή 8 Μαρτίου – Χανιά / Bras de Freres

Ο Σπύρος Γραμμένος έρχεται στην Κρήτη και επισκέπτεται την Ιεράπετρα, το Ηράκλειο και τα Χανιά για τρεις ξεχωριστές συναυλίες με τραγούδια που γνωρίζουμε ήδη, αλλά και τραγούδια σπόιλερ από τον καινούργιο δίσκο που κυκλοφορεί στα μέσα Απριλίου.

Λόγος και μουσική που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ και την παρατήρηση της καθημερινότητας. Απλή φόρμα, καθαρός λόγος, ζωντανή παρουσία.

Μαζί του οι μουσικοί Χρήστος Καλκάνης στα πλήκτρα και στα πνευστά και ο Χάρης Παρασκευάς στα τύμπανα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των συναυλιών και η προπώληση:

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Ιεράπετρα / Dali

Προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.texnopolis.net/#/spectacle/967/06-03-2026

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6998318080

Σάββατο 7 Μαρτίου – Ηράκλειο / Cine Studio

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.texnopolis.net/event/spuros-grammenos-live-2/

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2810823813

Κυριακή 8 Μαρτίου – Χανιά / Bras de Freres

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/brasdefreres-spiros-grammenos-2026/?lang=el

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6974020544

Οργανωση παραγωγης IMAGINART LIVE