Στα Χανιά πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ από Αθήνα «λοκάρει» στη Βάση της Σούδας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Λειτουργεί ως «μάτια και αυτιά» σε 24ωρη βάση, παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί κάθε πληροφορία.

Στα Χανιά βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr, πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ, το οποίο έχει μεταβεί από την Αθήνα με πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό και έχει «λοκάρει» στις εγκαταστάσεις της Βάσης της Σούδας, που θυμίζουν «φρούριο» σε μεγάλη ακτίνα.

Η πρόσβαση στον προστατευμένο χώρο είναι αυστηρά περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων, που – όπως χαρακτηριστικά σχολιάζεται – παραπέμπουν σε… αξονική τομογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο έχει αναπτύξει μέσα τεχνικής επιτήρησης, συστήματα ελέγχου επικοινωνιών και μηχανισμούς συλλογής και διασταύρωσης δεδομένων. Κάθε κίνηση καταγράφεται. Κάθε ήχος αξιολογείται. Καμία πληροφορία δεν αφήνεται αναξιοποίητη.

Με φόντο τον πόλεμο και την αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή, η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ από την Αθήνα λειτουργεί ως «μάτια και αυτιά» του κράτους σε 24ωρη βάση, παρακολουθώντας, αναλύοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που σχετίζεται με την ασφάλεια της κρίσιμης αυτής εγκατάστασης.

 

Cretalive

