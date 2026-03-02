Η ευθεία ιρανική απειλή στην Κύπρο και η ελληνική ασπίδα με «Kίμων», «Ψαρά» και F-16

Στο στόχαστρο του Ιράν μπαίνει η Κύπρος με ανώτατο στρατιωτικό ηγέτη των Φρουρών της Επανάστασης να εξαπολύει ευθείες απειλές προς την Λευκωσία.

προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ξεκαθάρισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Ακόμη, αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να… pic.twitter.com/K2OePqVYD3

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 2, 2026