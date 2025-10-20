Δήμος Χερσονήσου:Ενημερωτική Εκδήλωση στην Επισκοπή για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – Επόμενος Σταθμός: Μάλια

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στην Επισκοπή, στην αίθουσα του Αγροτικού Συνεταιρισμού, η πρώτη ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χερσονήσου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και τον Δήμο Χερσονήσου, με στόχο την ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών γύρω από τις σύγχρονες πρακτικές πρόληψης, ανακύκλωσης και κυκλικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας κ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπύρος Μακράκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χατζάκης, το μέλος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου κ. Εμμανουήλ Ματθαιάκης και το στέλεχος του ΕΣΔΑΚ κ. Γιώργος Παπαδάκης. Η κεντρική παρουσίαση και ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Μηχανικό Περιβάλλοντος και στέλεχος της ΕΤΑΜ κ. Θοδωρή Πανουτσόπουλο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σχέδιο δράσης του Δήμου, να δουν παραδείγματα καλών πρακτικών και να λάβουν γνώση για το νέο οδηγό του Δήμου αναφορικά με την ανακύκλωση, ο οποίος διατίθεται μέσω ηλεκτρονικής μορφής (QR Code), με πολίτες όλων των ηλικιών να δείχνουν ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργή συμμετοχή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επίσης, βραβεύθηκε η ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής για την επίδοση της στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό ανακύκλωσης Περιφέρειας Κρήτης.

Σήμερα παράλληλα, 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ενημερωτικές δράσεις σε σχολικές μονάδες στις Γούρνες, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.

Η εκστρατεία συνεχίζεται την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, με την επόμενη ανοιχτή εκδήλωση στα Μάλια, στο πρώην Δημαρχείο, στις 18:30. Καλούνται όλοι οι πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά.

«Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πρώτη εκδήλωση της εκστρατείας μας δείχνει πως η κοινωνία είναι έτοιμη να αγκαλιάσει την αλλαγή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι μόνο ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και υπόθεση του καθενός από εμάς. Με ενημέρωση, συνεργασία και δράση, μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο Χερσονήσου πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας»

Επερχόμενες Εκδηλώσεις

• Τρίτη 21/10 – Μάλια, Πρώην Δημαρχείο, 18:30

• Τετάρτη 22/10 – Μοχός, Σχολικές μονάδες

• Πέμπτη 23/10 – Λιμένας Χερσονήσου, 18:30

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες:

• www.esdak.gr

• facebook.com/ESDAKritis

• https://www.hersonisos.gr/municipal/recycle/recycle.html