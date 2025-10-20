Δήμος Ρεθύμνης : Με δενδροφύτευση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για την προστασία και ανάδειξη του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 η εθελοντική δενδροφύτευση που οργάνωσε το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεμονωμένοι πολίτες αλλά και οργανωμένες συλλογικότητες, οι οποίοι φύτευσαν επιλεγμένα δέντρα και θάμνους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και την ανανέωση των φυτών.

Με τη δράση αυτή, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα πρασίνου κ. Γιώργος Παπαδόσηφος απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που συμμετείχαν τόσο στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση του φυτικού πλούτου του Δημοτικού Κήπου αλλά και όλων των πολιτών και των φορέων που συμμετείχαν στο σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της σημαντικής επετείου.