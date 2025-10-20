ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Με δενδροφύτευση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για την προστασία και ανάδειξη του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 η εθελοντική δενδροφύτευση που οργάνωσε το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεμονωμένοι πολίτες αλλά και οργανωμένες συλλογικότητες, οι οποίοι φύτευσαν επιλεγμένα δέντρα και θάμνους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και την ανανέωση των φυτών.

Με τη δράση αυτή, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα πρασίνου κ. Γιώργος Παπαδόσηφος απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που συμμετείχαν τόσο στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση του φυτικού πλούτου του Δημοτικού Κήπου αλλά και όλων των πολιτών και των φορέων που συμμετείχαν στο σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της σημαντικής επετείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αγιασμός και νέα προσκοπική χρονιά...

0
Με χαμόγελα και ενθουσιασμό, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την...

Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αγιασμός και νέα προσκοπική χρονιά...

0
Με χαμόγελα και ενθουσιασμό, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Ενημερωτική Εκδήλωση στην Επισκοπή για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – Επόμενος Σταθμός: Μάλια
Επόμενο άρθρο
Επιτυχής η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την κλιματική ουδετερότητα στην Κροατία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρυολόγημα: Τι να κάνουμε για να μην αρρωσταίνουμε

ΠΚ team ΠΚ team -
Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι οι εποχές που...

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου της Άρσης Βαρών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αγιασμός και νέα προσκοπική χρονιά για το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με χαμόγελα και ενθουσιασμό, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST