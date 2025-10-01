Δήμος Χερσονήσου:Υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης για τη Μελέτη Διευθέτησης του Γουβιανού Ποταμού

Στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Διευθέτηση Γουβιανού Ποταμού» προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σοβαρών χρόνιων πλημμυρικών φαινομένων που απασχολούν την περιοχή.

Η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 152.950 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανάδοχο την ένωση εταιρειών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.» και αφορούσε διευθέτηση τμήματος του Γουβιανού Ποταμού (Μπορδιάς) από τη θάλασσα προς νότο για μήκος περίπου 900 μ.

Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Χερσονήσου, κ. Νικόλαο Σταυρουλάκη και το νόμιμο εκπρόσωπο των παραπάνω ανάδοχων εταιρειών.

Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω:

• των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν τα πρανή του ποταμού από τις θεομηνίες του 2020,

• του γεγονότος ότι από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης προέκυψε ότι το απαιτούμενο πλάτος για την κατασκευή των έργων είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο και, κατά συνέπεια, απαιτείται η κατασκευή έργων ανάσχεσης (λιμνοδεξαμενή) για την μείωση της μέγιστης παροχής ομβρίων.

Σημειώνεται ότι οι συμπληρωματικές εργασίες ανέρχονται σε 94.775,85 € (με Φ.Π.Α.) Η συμπληρωματική μελέτη, όπως και η αρχική, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Χερσονήσου. Οι συμπληρωματικές εργασίες αφορούν σε περίπου σε 575 μέτρα συμπληρωματικής διευθέτησης προς νότο (περίπου 330 μ. νότια της ΠΕΟ) και τη μελέτη της λιμνοδεξαμενής ανάσχεσης.

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την προστασία της περιοχής» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για τον Γουβιανό ποταμό διασφαλίζουμε ότι η μελέτη θα είναι πλήρης και εφαρμόσιμη, ώστε να θωρακιστούμε αποτελεσματικά απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα. Η υλοποίηση του έργου δεν αφορά μόνο τεχνικές παρεμβάσεις. Είναι έργο ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των κατοίκων, την προστασία των περιουσιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, η δημοτική μας αρχή προχώρησε σε μια καθοριστική κίνηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών, ενισχύει τις προσπάθειες για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα έργο που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο μέλλον του τόπου».