Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει
Συνέντευξη Τύπου και θα γίνει Παρουσίαση του Απολογισμού δράσεων της
ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης,
αύριο, Πέμπτη 2.10.2025 και ώρα 11.00 στο Ξενοδοχείο Creta Paradise
(αίθουσα Rosa) στο Γεράνι Χανίων, παρουσία Αξιωματικών της Δ.Α.Ο.Ε και
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

