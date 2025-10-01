Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν προχθές (29.09.2025) το βράδυ στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ανήλικους, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 28,8 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 235 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε ένα δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα (πατίνι) και συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κηδεμόνες των ανηλίκων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (30.09.2025) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς που επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 50,4 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.