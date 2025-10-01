ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν προχθές (29.09.2025) το βράδυ στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ανήλικους, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 28,8 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 235 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε ένα δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα (πατίνι) και συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κηδεμόνες των ανηλίκων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών
Συνελήφθησαν χθες (30.09.2025) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς που επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 50,4 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην...

0
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημερίδες-Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τα...

0
Αναγκαιότητα-Σκεπτικό επιμορφωτικών δράσεων Η σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης...

Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην...

0
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημερίδες-Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τα...

0
Αναγκαιότητα-Σκεπτικό επιμορφωτικών δράσεων Η σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Περισσότεροι από 140.000 θεατές και 190 παραστάσεις στο Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2025»
Επόμενο άρθρο
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην οδό Αν. Παπανδρέου Σήμερα, Τετάρτη 01/10

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημερίδες-Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναγκαιότητα-Σκεπτικό επιμορφωτικών δράσεων Η σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνει άμεσα μέτρα για την...

Σχεδιάζοντας την πράσινη ενεργειακή μετάβαση για το Δήμο Αμαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αγία Φωτεινή Αμαρίου, συνάντηση εργασίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST