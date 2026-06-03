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Δήμος Γόρτυνας : 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πρινιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ

«Κρήτη • 5000 Χρόνια Γεύσεις • Παράδοση • Πολιτισμός»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρινιά «Ριζηνία» διοργανώνει το
1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πρινιά, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 έως τις 16:00, στον Πρινιά, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας.

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Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και γαστρονομική διοργάνωση αφιερωμένη στην ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης, με βασικό άξονα την ανάδειξη της διαχρονικής πορείας της κρητικής γαστρονομίας από τα μινωικά χρόνια έως την σύγχρονη κρητική κουζίνα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

• την Μινωική Γαστρονομία
• την Παραδοσιακή Κρητική Κουζίνα
• την Μοναστηριακή Κουζίνα με θέμα: «Από το Σινά στο Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια της Κρήτης»
• τα τοπικά προϊόντα, τον οίνο, το ελαιόλαδο και την ρακή
• την παράδοση, την μουσική και τον πολιτισμό της Κρήτης

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και μοναστικών κοινοτήτων της Κρήτης, καταξιωμένοι σεφ και επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγοί και φορείς της κρητικής αγροδιατροφής, πολιτιστικοί και τοπικοί φορείς, καθώς και φίλοι του Πρινιά από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχουν οι σεφ:

• Νεκταρία Κοκκινάκη
• Νικόλαος Χωματάς
• Κωνσταντίνος Περίκος

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα πλαισιωθεί από ζωντανή παραδοσιακή μουσική, καθώς και από την συμμετοχή χορευτικών ομάδων παραδοσιακών χορών.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό πολιτισμού και γαστρονομίας για τον Δήμο Γόρτυνας και συνολικά για την Κρήτη, προβάλλοντας την αυθεντική κρητική φιλοξενία, την διατροφική κληρονομιά και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες: Πολιτιστικός Σύλλογος Πρινιά «Η Ριζηνία»

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