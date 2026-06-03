ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 7 Ιουνίου, το MRC Junior Ηράκλειο 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ανοιχτή για το κοινό η μεγάλη γιορτή της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Μικροί ρομποτιστές από όλη την Κρήτη ετοιμάζονται να δώσουν το “παρών” στο MRC Junior Ηράκλειο 2026, τη μεγάλη διοργάνωση εκπαιδευτικής ρομποτικής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, με ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

Το Φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής απευθύνεται σε μαθητές από το προνήπιο, το νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, δημιουργικές αποστολές και αμέτρητες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από το παιχνίδι που ενισχύουν τη συνεργασία, τη φαντασία και την καινοτόμο σκέψη.

Παράλληλα, η διοργάνωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν από κοντά τις δράσεις, να γνωρίσουν τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής και να μοιραστούν τον ενθουσιασμό των παιδιών για τη γνώση και τη δημιουργία.

Το MRC Junior Ηράκλειο 2026 διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (HE-RO), με τη συνδιοργάνωση της Robotics4Kids και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την εκπαίδευση, την τεχνολογία και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους δημότες και όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου και να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή γιορτή μάθησης, τεχνολογίας και δημιουργικότητας, όπου η φαντασία συναντά την καινοτομία και τα παιδιά γίνονται οι πρωταγωνιστές του μέλλοντος.

Για δηλώσεις πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HE-RO στη διεύθυνση www.he-ro.gr/mrc-junior

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