Σύντομη διακοπή κυκλοφορίας στον Β.Ο.Α.Κ. για εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στην πεζογέφυρα Π3

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει τους πολίτες ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και κατά το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 11:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 στη Χ.Θ. 38+080 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ανατολικά του οικισμού Λίμνης Κουρνά.

Οι εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)», το οποίο υλοποιείται από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί σύντομη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Β.Ο.Α.Κ., σε χρόνο που θα καθοριστεί από τις ανάγκες της επέμβασης και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, ενώ θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την προστασία τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και του προσωπικού που θα εργάζεται στο έργο.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις της σήμανσης και των αρμόδιων οργάνων τροχαίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών.