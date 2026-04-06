Δήμος Γόρτυνας:Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 29ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 29ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά

Με μεγάλη συμμετοχή δρομέων και πεζοπόρων, με την παρουσία πλήθους προσκυνητών, που χειροκρότησαν θερμά την προσπάθεια όλων των αθλητών και με την συνδρομή δεκάδων εθελοντών, πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026, ο 29ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά. Στην γενική κατάταξη, την πρώτη θέση στους άνδρες κατέλαβε ο Εμμανουήλ Σηφάκης, με χρόνο 1:43:02 και στις γυναίκες η Isabell Nollert, με χρόνο 2:26:38.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία και οι χρόνοι των αθλητών, στον σύνδεσμο:

https://races.chronolog.gr/resultsv4.aspx?ev=1f763f0f111bcb2825c4287a017273b5&pp=f783&c=0

Τον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Γόρτυνας, η Ιερά Μονή Κουδουμά, ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης και ο Λαογραφικός Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράς Μονής Κουδουμά, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Η εκκίνηση του 29ου Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά δόθηκε στις Στέρνες, με τους δρομείς να τερματίζουν στο προαύλιο της Ιεράς Μονής Κουδουμά, διανύοντας απόσταση 22,5 χιλιομέτρων. Στην αφετηρία, αλλά και στο σημείο τερματισμού, τους αθλητές υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων: ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης,

ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουδουμά, π. Μακάριος Σπυριδάκης, ο βουλευτής, Λευτέρης Αυγενάκης, η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη και ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Καμπουράκης, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Γόρτυνας Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, Γιώργος Φωτάκης, Στέλιος Σηφάκης και η δημοτική σύμβουλος, Μαρία Σέγκου, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου,

Εμμανουήλ Μπελαδάκης, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Σταβίων, Γιώργος Καραταράκης και Ασημίου, Σίμος Κρουσταλάκης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, Μάμας Σφακιανάκης, οι Μαρία Τζανή και Γιάννης Παντατοσάκης από τον Όμιλο Υπεραποστάσεων Κρήτης, η πρόεδρος του Λαογραφικού Αρχαιολογικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Ιεράς Μονής Κουδουμά, Ράνια Ζαχαράκη, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χάρακα Μανώλης Δουλγεράκης, ο Υποδιοικητής του Α.Τ. Πύργου Φραγκίσκος Φουκαράκης, Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μοιρών, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Τον αγώνα παρουσίασε ο γνωστός εκφωνητής αγώνων Στίβου – Κλασικού Αθλητισμού, Ευάγγελος Στούπης.

Στους νικητές κάθε κατηγορίας δόθηκαν κύπελλα, μετάλλια και αναμνηστικά δώρα, ενώ στους αθλητές και πεζοπόρους δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής. Για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του αγώνα βραβεύτηκαν, με τιμητικές πλακέτες, η Περιφέρεια Κρήτης, το Κέντρο Υγείας Χάρακα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σώμα Εθελοντών, Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Μοιρών και η Ελληνική Αστυνομία (Α.Τ. Πύργου)

Ακολούθησε γεύμα για όλους τους παρευρισκόμενους, που επιμελήθηκε η Ιερά Μονή Κουδουμά, με την συνδρομή εθελοντών.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές: Φαμελιά Αστερουσίων – Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων, Παραδοσιακό Οικοτουριστικό Χωριό ΘΑΛΟΡΗ – Καπετανιανά, «Τα πάντα για τον αγρότη» – Τσατσάκης Νικήτας, ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, Αφοί Σαββάκη – Χωματουργικά, Διαμορφώσεις, Έργα Οδοποιίας, Βαγγέλης Λιλίτσης – Υδραυλικά, Θέρμανση, Ηλεκτρολογικό Υλικό, Χρώματα, Σιδηρικά, Είδη Υγιεινής, Πλακάκια,

Νερό Ρούβας, 3E COCA-COLA, Ζαχαροπλαστείο Κουτεντάκη (Καψάλη) για τα πλούσια εδέσματα – αρτοσκευάσματα, Ατλαντικός – Φασομυτάκης ΑΒΕΕ, Χαλκιαδάκης Γιώργος – Μανάβικο – Μοίρες, ΦΟΡΟΓΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ε.Ε. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΑΚΗ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΩΝ, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ, Σταματάκης – Εργασίες Γεωτρήσεων,

Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων ΚΟΥΜΙΑΝΟS – Auto Electric Service, Αφοί Παπουτσάκη – Συνεργείο Αυτοκινήτων, ANEK LINES, MINOAN LINES, Sky Express, Σφακιανάκης Κωνσταντίνος – Euronics, Ασήμι, Inotropes Boutique Suites,

Οπτικά Αντωνακάκη, Μανιαδάκης Μιχάλης – Παραδοσιακά Κρητικά Προϊόντα, Κρητικός Ελαιόκηπος (Καραγιαννάκης Φίλιππος), La Maison Du Pain, Καφές Δανδάλη, Scorpion Security, Ml Espresso Bar, Lepio (seafood, sushi, Italian Restaurant), Md Team και τους χορηγούς επικοινωνίας: Loox.Media, iRun, RunBeat, Runntrail, Το Τρεχαλητό, Family Time.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Οργανισμό Έρευνας & Καινοτομίας Loox.Media για την παραγωγή και προσφορά βίντεο – αφιερώματος για την προώθηση του 29ου Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά.

Ευχαριστούμε θερμά για την συνδρομή τους: την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Αστυνομία – Α.Τ. Πύργου, το Κέντρο Υγείας Χάρακα (7η ΥΠΕ), τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Μοιρών, τον Σύλλογο Γυναικών Στερνών, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Στερνών, Αγίας Βαρβάρας, Αποϊνίου, Λούκιας, Βασιλικής, Λουρών, Σταβίων, Φουρνοφάραγγου, Διονυσίου – Παναγιάς και τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δρόμος του Κουδουμά (22,5 χιλιόμετρα – 9 χιλιόμετρα ανηφόρα, 13,5 χιλιόμετρα κατηφόρα) ξεκίνησε ως τάμα στην Παναγία, από τον Όμιλο Υπεραποστάσεων Κρήτης, την κοινότητα Στερνών και την Ιερά Μονή Κουδουμά, με εμπνευστή τον μαραθωνοδρόμο και ορειβάτη, Γιάννη Παντατοσάκη.