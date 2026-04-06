Κρήτη: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο

Η ανήλικη πέρασε μαζί με τους γονείς της το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης σε χωριό της Κρήτης απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, στην ασφάλεια Ηρακλείου έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 17χρονος καθώς επίσης και το κινητό του τηλέφωνο.

Η προσαγωγή του έγινε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα από αστυνομικούς.