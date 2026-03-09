Δήμος Γόρτυνας : Την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί ο 29ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026 (Ώρα εκκίνησης: 10:00 – Στέρνες).

Οι δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώνονται, μέσω του συνδέσμου:

https://atpro.gr/oreinos-agonas-koudouma/

Θα πραγματοποιούνται εγγραφές και την ημέρα του αγώνα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά

Ημερομηνία: Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026

Ώρα εκκίνησης: 10:00

Αφετηρία: Στέρνες (Η διαδρομή είναι ορεινή και δύσκολη με 9 χιλιόμετρα ανηφόρα, 13,5 χιλιόμετρα κατηφόρα, χωματόδρομος)

Διαδρομή: Στέρνες – Κόφινας – Ι.Μ.Κουδουμά 22,5 χιλιόμετρα

Τερματισμός: Ιερά Μονή Κουδουμά

Δωρεάν μεταφορά αθλητών: Για την μεταφορά των αθλητών/αθλητριών προς την αφετηρία θα αναχωρήσει λεωφορείο από την Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Ηράκλειο) την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 07:30 π.μ.

Για κρατήσεις θέσεων: τηλ. 2892340351 (Δήμος Γόρτυνας), 6972865015 (Παντατοσάκης Γιάννης, Έφορος Αγώνων – Ο.Υ.Κρήτης).

Κατηγορίες: 1) Γενική Ανδρών, 2) Γενική Γυναικών, 3) Ανδρών 20-29, 4) Γυναικών 20-29, 5) Ανδρών 30-39, 6) Γυναικών 30-39, 7) Βετεράνων Ανδρών 40-49, 8) Βετεράνων Γυναικών 40-49, 9) Βετεράνων Ανδρών 50+, 10) Βετεράνων Γυναικών 50+, 11) Βετεράνων Ανδρών 60+, 12) Βετεράνων Γυναικών 60+, 13) Εφήβων 16-19, 14) Νεανίδων 16-19

*Για να ισχύουν οι παραπάνω κατηγορίες, πρέπει σε κάθε κατηγορία να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 αθλητές.

Το όριο του αγώνα για τους αθλητές είναι 3 ώρες.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://atpro.gr/oreinos-agonas-koudouma/

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η συμμετοχή όλων των αγωνιζόμενων γίνεται με δική τους ιατρική ευθύνη.

Έπαθλα: Κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικό δίπλωμα στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας. Θα δοθούν, επίσης, αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Γεύμα: Μετά τις απονομές, θα ακολουθήσει γεύμα στο προαύλιο της Ι.Μ.Κουδουμά.

Πληροφορίες: 2892340351 (Δήμος Γόρτυνας), 6972865015 (Παντατοσάκης Γιάννης, Έφορος Αγώνων – Ο.Υ.Κρήτης).

Facebook: https://www.facebook.com/dromoskoudouma