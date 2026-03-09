Αναζήτηση
Δήμος Γόρτυνας : Χορηγία ANEK LINES – Έκπτωση 40% στην μετακίνηση επιβατών και οχημάτων, για συμμετοχή στον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ΑΝΕΚ LINES στηρίζει, ως χορηγός, τον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά, προσφέροντας έκπτωση 40% σε αθλητές που πρόκειται να μετακινηθούν από Πειραιά προς Ηράκλειο (με επιστροφή), ώστε να λάβουν μέρος στον αγώνα.

Ειδικότερα, η ΑΝΕΚ LINES παρέχει έκπτωση στην μετακίνηση έως 30 ατόμων και των οχημάτων τους, το χρονικό διάστημα 3 έως 7 Απριλίου 2026. Η έκπτωση παρέχεται, αναλόγως διαθεσιμότητας, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός lux και μονόκλινων καμπινών.

Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως, τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή τους, με το κεντρικό λιμενικό γραφείο της εταιρείας στον Πειραιά, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, Αριστείδου 6, τηλ. 210-4222440, e-mail: info.piraeus@letstour.gr ή με το λιμενικό γραφείο της στο Ηράκλειο, BLUE STAR FERRIES-ANEK LINES, τηλ. 2810 347180, e-mail: info.heraklion@attica-group.com.

Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων την ημέρα της αναχώρησης του πλοίου δεν θα είναι δυνατή η παροχή της έκπτωσης. Τυχόν ακυρώσεις εισιτηρίων πραγματοποιούνται μόνο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί θερμά την ANEK LINES για την ευγενική χορηγία και την υποστήριξή της στον 29ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά.

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Μαρτίου η...

Την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Δήμος Γόρτυνας : Την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί ο 29ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου και Πεζοπορίας Κουδουμά
Δήμος Ηρακλείου:Ανακατασκευή οδοστρώματος στην οδό 1922 στη Νέα Αλικαρνασσό
