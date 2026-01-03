Δήμος Γόρτυνας : Το πρόγραμμα του καθαγιασμού των υδάτων για την γιορτή των Θεοφανίων

Ο καθαγιασμός των υδάτων στον Δήμο Γόρτυνας, ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων (Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026), θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• 10:30: Καθαγιασμός υδάτων στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά (Θεία Λειτουργία 07:00 – 10:00).

• 10:30: Καθαγιασμός υδάτων στο παλαιό υδραγωγείο Πλώρας

• 11:15: Καθαγιασμός υδάτων στην λιμνοδεξαμενή της Γέργερης.

• 12:00: Καθαγιασμός υδάτων στον Λιμένα της Λούτρας

• 13:00: Καθαγιασμός υδάτων στην παραλία του Λέντα.

Επιπλέον, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, θα πραγματοποιηθεί τελετή καθαγιασμού των υδάτων στον Άη Γιάννη, ώρα 10:30 (Θεία Λειτουργία: 07:30 – 10:00).